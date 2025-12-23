ثبت نام دستیاران آموزشی در دانشگاه آزاد آغاز و آیین نامه و شرایط اساتید پشتیبان و دستیاران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد که در آزمون جامع موفق شده‌اند یا دارای سابقه حداقل یک ترم تدریس به عنوان دستیار آموزشی هستند، می‌توانند در این برنامه آموزشی شرکت کنند.

شرایط احراز دستیار آموزشی شامل حداقل معدل ۱۴ در دوره کارشناسی و کسب حداقل ۳۰ امتیاز است. متقاضیان باید در هر نیمسال تحصیلی کارورزی ثبت‌نام آموزشی و انتخاب واحد داشته باشند تا بتوانند به عنوان دستیار آموزشی فعالیت کنند.

مهلت ثبت‌نام و اعلام آمادگی برای ترم بهمن ۱۴۰۴ از ۳۰ آذر تا ۹ دی ماه تعیین شده است. هدف از این برنامه ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه و توانمندسازی دانشجویان است، به‌گونه‌ای که آنها بتوانند به استادان آینده تبدیل شوند، جریان علمی دانشگاه را تقویت کنند و یکپارچگی و هم‌افزایی در هرم دانشجویی ایجاد شود و همچنین مهارت‌های مدرسی و تدریس خود را ارتقا دهند.

براساس آئین‌نامه دستیار آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، دستیاران آموزشی (TA) باید دانشجوی مقطع دکتری در یکی از واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی یا دستیار رشته‌های تخصصی علوم پزشکی باشند و در هر نیمسال تحصیلی کارورزی، ثبت‌نام آموزشی و انتخاب واحد داشته باشند.

دانشجویان دکتری تخصصی پس از گذراندن ترم اول و دستیاران رشته‌های تخصصی علوم پزشکی پس از گذراندن ترم دوم، تا زمان فارغ‌التحصیلی می‌توانند به عنوان دستیار آموزشی، در واحد محل تحصیل یا واحد دیگر و با تأیید واحد دانشگاهی، در دوره کارورزی مشغول به تدریس شوند. استفاده از دستیاران آموزشی صرفاً در مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه‌ای برای دروس نظری، عملی، آزمایشگاه، کارگاه، کارورزی و کارآموزی بالینی امکان‌پذیر است.

پس از دریافت گواهینامه ویژه مدرسی و گذراندن آزمون جامع، دانشجوی دوره دکتری تخصصی می‌تواند درس اصلی و جبرانی مقطع کارشناسی ارشد را تدریس کند و به عنوان مشاور در پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای فعالیت داشته باشد. حداکثر واحد مجاز کارورزی برای دستیاران آموزشی در هر نیمسال ۱۲ واحد تعیین شده است و حداقل و حداکثر واحد کارورزی با احتساب مجموع دروس نظری و عملی و اعمال ضرایب مربوطه محاسبه می‌شود.

بر اساس این آئین‌نامه، مدیر گروه تخصصی محل کارورزی برای هر دستیار آموزشی، یکی از اعضای هیئت علمی با سابقه و صاحب سبک در آموزش همان گروه را به عنوان استاد پشتیبان تدریس انتخاب می‌کند. استاد پشتیبان موظف است در درس اختصاص داده شده به دستیار آموزشی، تخصص کافی داشته باشد و وظایف هدایت و راهبری دستیار، انتقال تجربیات آموزشی، پاسخگویی به سوالات، رسیدگی به مطالبات دانشجویان و ارزیابی عملکرد دستیار را بر عهده داشته باشد.

وظایف اساتید پشتیبان تدریس شامل موارد زیر است:

بررسی و تأیید طرح درس دستیار آموزشی

حضور حداقل یک جلسه در هر کلاس کارورزی دستیار آموزشی در هر نیمسال

بررسی و تأیید روش آزمون دانشجویان توسط دستیار آموزشی

ثبت ارزیابی دستیار آموزشی در سامانه دانشگاه

همچنین، استاد پشتیبان به ازای هر درس ارائه شده توسط دستیار، مشمول کسر ۰.۱ واحد موظف تدریس و یک ساعت حضور موظف خواهد شد. سقف پشتیبانی هر استاد حداکثر ۱۰ دستیار آموزشی است و سقف کاهش موظفی تدریس ۲ واحد و سقف کاهش موظفی حضور ۱۰ ساعت در هفته تعیین شده است.

دانشجویان علاقه‌مند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب‌سایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.bpj.iau.ir/TA مراجعه کنند یا با شماره‌های ۰۲۱-۴۴۸۶۵۲۳۳، ۰۲۱-۴۴۸۶۵۲۳۸ و ۰۲۱-۴۴۸۶۵۶۸۶ تماس بگیرند.