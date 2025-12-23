پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: امسال ۴۰۶ تن پیلهتر ابریشم توسط نوغانداران استان برداشت شدهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، صالح محمدی با اشاره به اینکه امسال ۴۰۶ تن پیلهتر ابریشم توسط نوغانداران استان برداشت شدهاست گفت: بر اساس برآوردها از این میزان پیلهتر ابریشم حدود ۶۵ تن نخ ابریشم خام به دست میآید.
وی افزود: ۱۰ هزار و ۸۷۰ جعبه تخم نوغان در سال جاری به ارزش هر جعبه ۴۰۰ هزار ریال بر اساس مصوبه شورای قیمتگذاری وزارت جهاد کشاورزی بین نوغانداران استان توزیع شد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی گیلان با بیان اینکه گیلان از گذشته به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید پیله ابریشم در ایران شناخته میشود افزود: این استان به دلیل آب و هوای مرطوب و مساعد، شرایط خوبی را برای پرورش کرم ابریشم و کشت توت (غذای اصلی کرم ابریشم) دارد.
صالح محمدی با اشاره به نقش نوغانداری در درآمدزایی خانوادهها گفت: ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق روستایی، به ویژه برای زنان و کشاورزان خردهپا و کمک به اقتصاد روستا از اهمیت صنعت نوغانداری و توسعه آن در مناطق روستایی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: بر اساس برآوردها با پرورش هر جعبه تخم نوغان به طور متوسط ۳۷ کیلوگرم پیلهتر ابریشم تولید میشود و پس از فرآوری از هر ۶ کیلوگرم پیلهتر یک کیلوگرم نخ ابریشم خام حاصل میشود.