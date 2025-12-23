رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: صندوق ملی محیط‌زیست می‌تواند با پرداخت تسهیلات کم‌بهره، یارانه یا مشارکت مستقیم، نقش مؤثری در کاهش چالش‌های محیط‌زیستی استان ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجید دهقانی زاده در نهمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد که صبح امروز با حضور معاون رئیس‌جمهور و رییس سازمان محیط‌زیست کشور برگزار شد، بخش کشاورزی، محیط‌زیست و منابع طبیعی را ضامن حیات و تولید استان عنوان کرد.

وی گفت: این حوزه‌ها به‌درستی در برنامه «تعالی و پیشرفت استان» با عنوان «یزدِ پایدار» دیده شده و دستورکار‌های این نشست نیز در همین چارچوب و با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی تنظیم شده است.

دهقانی‌زاده با اشاره به ویژگی‌های خاص استان تصریح کرد: یزد با وجود شکنندگی شدید محیط‌زیستی، نقش کلیدی و متفاوتی در تولید، صادرات و اشتغال کشور ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۵ درصد بیمه‌شدگان استان غیر یزدی هستند، گفت: یزد جزو استان‌های با بالاترین درآمد سالانه کشور است و با وجود تنها ۱.۵ درصد جمعیت، ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار داشت: در حوزه بهداشت و سلامت نیز استان یزد خدمات درمانی جنوب و جنوب‌شرق کشور را پوشش می‌دهد و بیش از ۵۰ درصد اشغال تخت‌های بیمارستانی استان مربوط به بیماران سایر استان‌هاست.

دهقانی‌زاده با تأکید بر اینکه یزد در حال خدمت‌رسانی ملی است، ادامه داد: انتظار می‌رود نگاه کشور به این استان متفاوت باشد. به‌ویژه در حوزه آب، وضعیت بحرانی موجود نتیجه بهره‌برداری از ظرفیت‌های یزد برای کل کشور است و اگر این فشار‌ها صرفاً برای خود استان بود، امروز با چنین شرایطی مواجه نبودیم؛ بنابراین تأمین پایدار آب یزد نیازمند مساعدت و توجه ویژه ملی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به ظرفیت صندوق ملی محیط‌زیست گفت: صنایع کاشی و سرامیک و نساجی استان برای بازسازی و نوسازی نیازمند حمایت هستند و صندوق ملی محیط‌زیست می‌تواند با پرداخت تسهیلات کم‌بهره، یارانه یا مشارکت مستقیم، نقش مؤثری در کاهش چالش‌های محیط‌زیستی استان ایفا کند.

دهقانی‌زاده در ادامه سخنان خود، سرشماری عمومی نفوس و مسکن را یکی از مهم‌ترین طرح‌های ملی دولت چهاردهم دانست و تأکید کرد: نتایج این سرشماری مبنای اصلی تمام برنامه‌ریزی‌ها، توزیع منابع و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در سال‌های آینده خواهد بود.

وی با اشاره به آغاز رسمی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: این سرشماری به‌صورت ثبتی‌مبنا و مبتنی بر بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و پیمایش‌های میدانی برای صحت‌سنجی انجام می‌شود. در همین راستا، سرشماری آزمایشی از ۱۴ دی‌ماه لغایت ۳ بهمن‌ماه سال جاری در سطح کشور و در استان یزد در شهر تفت و دهستان پیشکوه اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شرایط مالی دولت، گفت: با راهبری استاندار یزد، همراهی کم‌نظیر دستگاه‌های نظارتی و رهنمود‌های دیوان محاسبات استان، موفق شدیم ۱۰۰ درصد اعتبارات استان را از طریق خرید اوراق مرابحه تأمین و تمام تخصیص‌ها را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کنیم.

دهقانی‌زاده با بیان اینکه این اقدام برای اولین بار در استان یزد در آذرماه و قبل از پایان سال مالی اتفاق افتاده است؛ خاطرنشان کرد: در گذشته تخصیص اعتبارات معمولاً در پایان سال مالی انجام می‌شد، اما امروز همه تخصیص‌ها در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته و انتظار می‌رود مدیران از تعویق هزینه‌کرد پرهیز کنند.

به گفته وی، دیگر پایان شهریور سال آینده به‌عنوان محدودیت زمانی معنا ندارد و امید است تا پایان سال شاهد جذب کامل اعتبارات باشیم تا ارزش منابع در اثر تورم کاهش نیابد.