سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی فراخوان سی‌وسومین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی را با توجه ویژه به موضوعات «ادبیات پیشرفت»، «هوش مصنوعی» و «حکمرانی» منتشر کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی، بر اساس این فراخوان، دانشجویان و طلاب علاقه‌مند می‌توانند آثار تألیفی یا ترجمه‌ای خود را تا ۳۱ فروردین‌ ۱۴۰۵ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

دانشجویان تمامی رشته‌ها و مقاطع تحصیلی دانشگاهی و همچنین طلاب سطوح مختلف می‌توانند بدون محدودیت در تعداد آثار، کتاب‌های خود را در ۶ گروه «فنی و مهندسی»، «علوم پایه»، «علوم انسانی»، «کشاورزی و منابع طبیعی»، «علوم پزشکی و دامپزشکی»، «هنر و معماری» و نیز بخش ویژه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

بر اساس ضوابط جشنواره، آثار ارسالی باید در بازه زمانی ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۴ منتشر شده باشند. هم‌زمانی دوره تحصیل دانشجو با زمان چاپ اثر الزامی است؛ دانش‌آموختگانی که حداکثر تا دو سال پس از فراغت از تحصیل، کتاب خود را در بازه زمانی اعلام‌شده منتشر کرده باشند نیز امکان شرکت در جشنواره را دارند.

دارا بودن مشخصات عمومی کتاب، اخذ اعلام وصول از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (حتی برای آثار الکترونیکی)، ثبت‌نام در سامانه اینترنتی جشنواره به آدرس isba.ir و ارسال ۲ نسخه از اثر منتشرشده از دیگر شرایط شرکت در جشنواره اعلام شده است همچنین برای آثار ترجمه‌ای، ارسال متن زبان اصلی نیز الزامی است.

بر اساس اعلام دبیرخانه، آثار ارسالی بازگردانده نخواهد شد و در صورتی که یک اثر دارای بیش از یک مؤلف یا مترجم باشد، تنها یک جایزه به آن تعلق می‌گیرد.

ناشران نیز می‌توانند آثار دانشجویی منتشرشده خود را به همراه فرم ثبت‌نام اینترنتی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در آیین اختتامیه، از ناشرانی که نقش مؤثری در انتشار و حمایت از آثار دانشجویی داشته‌اند، تقدیر به عمل خواهد آمد.

بخش ویژه سی‌وسومین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی به موضوعات «ادبیات پیشرفت»، «هوش مصنوعی» و «حکمرانی» اختصاص یافته است.

علاقه‌مندان پس از ثبت‌نام در سامانه اینترنتی جشنواره به نشانی isba.ir ، باید دو نسخه از اصل اثر را به همراه فرم ثبت‌نام به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک ۷۲، کدپستی ۱۱۶۳-۱۳۱۴۵ سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی ارسال کنند. برای دریافت اطلاعات بیشتر نیز شماره تلفن ۶۶۹۵۲۷۲۷ پاسخگوی متقاضیان خواهد بود.