معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد: در ۹ ماه امسال با وجود مشکلات ناشی از تأمین ارز به دلیل تحریمها، نهاده مورد نیاز واحدهای مرغداری استان با برنامهریزی و تلاشهای انجامشده تأمین گردیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ابوتراب نکیسا گفت: علاوه بر سهمیه نهادهای که در سامانه بازارگاه بر اساس میزان جوجهریزی هر واحد مرغداری تخصیص داده میشود، از محل ذخایر استراتژیک نیز سه میلیون و ۶۵۵ هزار و ۷۵ کیلوگرم ذرت و سه میلیون و ۱۰۹ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم سویا در اختیار اتحادیه مرغداران گوشتی استان قرار گرفته و بین واحدهای فعال توزیع شده است.
وی افزود: در این مدت ۱۹ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۵۴۴ قطعه جوجهریزی انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۸۳ درصد افزایش نشان میدهد.
معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: امسال یک واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه، یک کارخانه جوجهکشی با ظرفیت ۶ میلیون قطعه و دو واحد مرغ گوشتی با ظرفیت ۶۰ هزار قطعه به بهرهبرداری رسیده است.
نکیسا افزود: هفت واحد مرغداری گوشتی نیز با ظرفیت ۲۴۶ هزار قطعه و توان تولید سالانه یکهزار و ۴۶۰ تن گوشت مرغ احیا و دوباره وارد چرخه تولید شدهاند.