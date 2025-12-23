به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ابوتراب نکیسا گفت: علاوه بر سهمیه نهاده‌ای که در سامانه بازارگاه بر اساس میزان جوجه‌ریزی هر واحد مرغداری تخصیص داده می‌شود، از محل ذخایر استراتژیک نیز سه میلیون و ۶۵۵ هزار و ۷۵ کیلوگرم ذرت و سه میلیون و ۱۰۹ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم سویا در اختیار اتحادیه مرغداران گوشتی استان قرار گرفته و بین واحد‌های فعال توزیع شده است.

وی افزود: در این مدت ۱۹ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۵۴۴ قطعه جوجه‌ریزی انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۸۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: امسال یک واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه، یک کارخانه جوجه‌کشی با ظرفیت ۶ میلیون قطعه و دو واحد مرغ گوشتی با ظرفیت ۶۰ هزار قطعه به بهره‌برداری رسیده است.

نکیسا افزود: هفت واحد مرغداری گوشتی نیز با ظرفیت ۲۴۶ هزار قطعه و توان تولید سالانه یک‌هزار و ۴۶۰ تن گوشت مرغ احیا و دوباره وارد چرخه تولید شده‌اند.