به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده تهیه و حمل ۹۰ لنگه آرد یارانه‌ای خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش یک میلیارد و ۱۰۷ میلیون ریال در شعبه دوم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی دال بر اخذ قانونی آردها، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط آرد‌های کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۱۴ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ ارزش ریالی آرد‌ها محکوم کرد.

به گفته نجف زاده عوامل انتظامی مستقر در ایست و بازرسی دارلک شهرستان مهاباد آرد‌های کشف شده را حین کنترل خودرو‌های عبوری در بازرسی از یک دستگاه خودروی وانت نیسان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.