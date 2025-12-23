پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت ۲ میلیارد ریالی برای قاچاق آرد یارانهای در مهاباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده تهیه و حمل ۹۰ لنگه آرد یارانهای خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش یک میلیارد و ۱۰۷ میلیون ریال در شعبه دوم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی دال بر اخذ قانونی آردها، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط آردهای کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۱۴ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ ارزش ریالی آردها محکوم کرد.
به گفته نجف زاده عوامل انتظامی مستقر در ایست و بازرسی دارلک شهرستان مهاباد آردهای کشف شده را حین کنترل خودروهای عبوری در بازرسی از یک دستگاه خودروی وانت نیسان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.