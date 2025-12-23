پخش زنده
کارشناس «باغ علم نوجوان» گفت: این باغ که بزرگترین باغ علم ایرانی است؛ مکانی برای آموزش علم و تبدیل آن به یک سرگرمی، دور از قوانین و فرمولهای سخت و پیچیده است.
خانم زهرا سبزیان درمصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: مخاطب در «باغ علم نوجوان» میتواند سوار بر یک هواپیمای واقعی شود و آن را هدایت کند، از تماشای آسمان شب لذت ببرد، یک نمایش جذاب علمی ببیند، با تفنگ لیزری تیراندازی کند و با اسکلت نهنگ قاتل عکس یادگاری بیندازد.
کارشناس باغ علم نوجوان گفت: «باغ علم نوجوان» سه بخش دارد که بیشتر دستگاهها و بازیهایش با تمرکز بر آنها طراحی و ساخته شدهاند: اهرم، آینهها، برق و خطای بینایی که طراحی و ساخت دستگاهها توسط شرکت فن آموز انجام شده است.
خانم سبزیان افزود: باغ علم نوجوان مجموعهای کاملاً ایرانی، با دستگاههایی ساخته مهندسان و متخصصان ایرانی است که در نوع خود تجربهای ویژه و متفاوت برای مخاطبان ایجاد می کند.
وی گفت: این مجموعه با ۲۰ دستگاه شروع به کار کرد، اما حالا ۳۵ دستگاه در باغ علم نوجوان وجود دارد که قوانین فیزیک را تبدیل به ابزاری برای بازی کردهاند.
کارشناس باغ علم افزود: دستگاههای باغ علم نوجوان، تعاملی است، یعنی مخاطبان میتوانند در کنار توضیحات کارشناسان با لمس دستگاه و آزمایش، درک بهتری از پدیدههای علمی پیدا و خلاقیت خود را تقویت کنند.
خانم سبزیان گفت: موج، مواد، ساز و کار اهرمی، صوت، ریاضی، ریاضی، نور، حیات، پرواز، بینایی، برق، آینهها و انرژی از جمله مفاهیم علوم پایه هستند که کودکان و نوجوانان میتوانتد با جلوههای متفاوت آن آشنا شوند.
سبزیان افزود: تالار نمایش علمی باغ علم نوجوان در آخرین بخش آن قرار دارد. مخاطب میتواند به عنوان تماشاگر بنشیند و دقایقی غرق جادوی علم وتجربه شود.
باغ علم نوجوان برای مخاطبان ۹ سال به بالا مناسب است. این باغ با مساحتی به وسعت ۳۴۰۰ هزار مترمربع در طبقه اول «باغ کتاب تهران» قرار دارد.