به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اقدامات دستگاه قضائی جهت تسهیل تجارت و فرایند‌های مربوط به بنادر و گمرکات به منظور کمک به دولت افزود: مطابق قوانین و مقررات جاری، در صورت نقص اسناد یا عدم اخذ مجوز‌های بهداشتی برای مصرف انسانی، کالا‌ها صرفاً از طریق فرآیند‌های قانونی و با نظارت مقام قضایی تعیین تکلیف می‌شوند و در موارد قابل استفاده، برای مصارف ثانویه و صنعتی از جمله صنایع تبدیلی نظیر الکل‌سازی اختصاص می‌یابند و معدوم‌سازی، آخرین و استثنایی‌ترین راهکار است که آن هم ضوابط سخت‌گیرانه خاص خود را دارد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: اخیراً اظهاراتی از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر ریخته شدن محموله‌های برنج به دریا در بندر شهید رجایی مطرح شده است که ضمن رد آن، ادعای مطرح شده تکذیب می‌شود.

قهرمانی گفت: بر اساس استعلامات به عمل آمده هیچ‌گونه محموله برنجی در بندر شهید رجایی معدوم یا به دریا ریخته نشده است و اساساً چنین ادعایی فاقد هرگونه مستندات میدانی و قانونی بوده و با واقعیت‌های موجود در بنادر کشور مغایرت دارد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضائی در سال‌های اخیر، اقدامات گسترده و مؤثری را در زمینه تسهیل تجارت، جلوگیری از رسوب کالا و حمایت از فعالان اقتصادی قانون‌مدار انجام داده است، افزود: تسهیل و تسریع فرآیند‌های زیست‌محیطی مرتبط با ترخیص و شماره‌گذاری خودرو‌ها با حفظ الزامات قانونی، رفع موانع ناشی از اختلافات سازمان استاندارد، گمرک، بنادر و سایر دستگاه‌های اجرایی و همچنین تعیین تکلیف سریع کالا‌های متروکه، دپو شده و بلاتکلیف در بنادر با هدف جلوگیری از خسارت به بیت‌المال و فعالان اقتصادی از جمله مهم‌ترین این اقدامات است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین به برگزاری جلسات منظم با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای کاهش بروکراسی‌های زائد و حل اختلافات بین‌دستگاهی اشاره کرد و گفت: دستگاه قضائی در عین برخورد قاطع با تخلفات و مفاسد احتمالی، از تجارت سالم و قانونی نیز حمایت می‌کند.

قهرمانی افزود: در نتیجه اقدامات دادگستری کل استان هرمزگان، تنها در چند محموله، بیش از پنج هزار و ۴۶۷ تن محموله برنج معطل مانده در بندر شهید رجایی، تعیین تکلیف و از این بندر خارج شده است.

وی با اعلام اینکه تسهیل تجارت از گفتمان‌های محوری و مستمر رئیس قوه قضائیه بوده و ایشان همواره بر لزوم حمایت از تولید، تجارت قانونی و رفع موانع غیرضرور تأکید داشته‌اند، گفت: رئیس قوه قضائیه در تسهیل تجارت و گره گشایی از مشکلات مزمن حوزه بنادر و گمرگات پیشگام و پرچمدار بوده و تاثیر اقدامات مثبت ایشان مورد تایید خاص و عام به ویژه تجار است. این رویکرد به‌طور عملی در سفر‌های استانی رئیس قوه قضائیه، بازدید‌های میدانی از بنادر و اسکله‌ها و نیز صدور دستورات صریح برای حل مشکلات فعالان اقتصادی متجلی شده و اقدامات مهم و اثربخشی نیز در همین چارچوب به اجرا درآمده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی و معیشت مردم، انتظار می‌رود اظهارنظر‌ها در موضوعات عمومی، بر پایه اطلاعات دقیق، مستند و میدانی مطرح شود تا از ایجاد تشویش در اذهان عمومی جلوگیری به عمل آید.

این گزارش حاکی است، اخیرا تصاویری از ریختن برنج در دریا منتشر شده بود که به گفته کارشناسان فضای مجازی صحت نداشته و ساخته هوش مصنوعی بوده است.