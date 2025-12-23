پخش زنده
فرماندار زاوه: انتخابات شوراهای شهر و روستا با بیطرفی کامل برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان زاوه، در جلسه تشکیل هیأت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: تأکید ما بر بیطرفی کامل عوامل اجرایی و صیانت از آرای مردم است.
محسن نجات افزود: برگزاری انتخابات سالم، رقابتی و پرشور هدف اصلی است و هیچ جانبداری از جریان یا فرد خاصی صورت نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: مهمترین اصل در انتخابات، بیطرفی، سلامت و امنیت است که با تلاش هیأت اجرایی و ناظران محقق خواهد شد.
وی بیان کرد: وظیفه ما صیانت از رأی مردم و برقراری سلامت انتخابات است و توسعه کشور در گرو اعتماد مردم است.
در پایان این جلسه، با رأیگیری از معتمدان محلی، آقایان محمود عباسزاده، حسین تاتاری، محمد امانی، حسین نگهبان، طلعت خسروی، سید علی معلم، محمد قربانیان و سید جلال علمداران به عنوان اعضای هیأت اجرایی انتخابات شهرستان زاوه انتخاب شدند.