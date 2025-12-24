مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۰ کیلومتر خط انتقال در روستا‌های خلج، اسلام آباد، باغ دره و سوکهریز با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان احداث شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نادرخانی گفت: امسال همچنین ۳۷۰ انشعاب آب در شهرستان خرمدره استانداردسازی شده است که از این تعداد ۳۰۰ فقره در روستا‌ها و مابقی در شهر خرمدره انجام گرفته است.

وی افزود: پیش بینی می‌شود تا پایان امسال نیز بیش از ۱۵۰۰ متر عملیات اصلاح شبکه توزیع آب در روستا‌های خلج و سوکهریز اجرایی شده و استانداردسازی ۱۵۰ فقره انشعاب دیگر نیز در شهرستان خرمدره عملیاتی شود.

وی هدف از اجرای این طرح‌ها را کاهش هدر رفت آب، ارتقاء شاخص‌های بهداشتی، کاهش سرانه تولید آب و توزیع عادلانه آن عنوان کرد.

به گفته نادرخانی: امسال ۱۰۰ فقره انشعاب غیرمجاز آب در شهرستان خرمدره کشف و شناسایی شده که متخلفین با تشکیل پرونده جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ذی صلاح معرفی شده‌اند.

وی به رشد ۲۰ درصدی کشف انشعابات غیرمجاز آب در شهرستان خرمدره نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان سال بالغ بر ۴۰ انشعاب غیرمجاز دیگر نیز کشف و شناسایی شود.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان بیان کرد: با بهره گیری از ظرفیت خیرین و مشارکت مردمی نیز در شهرستان خرمدره برنامه ریزی برای تامین چهار کیلومتر لوله و اجرای تاسیسات آبرسانی برای انتقال آب به مجتمع‌های آبرسانی الوند، پلاس، خلیفه لو و سوکهریز آغاز شده است.

وی ارزش اعتباری این طرح را بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح، مشکل آب آشامیدنی اهالی این چهار مجتمع برطرف شده و اهالی آن از نعمت آب آشامیدنی پایدار و سالم برخوردار می‌شوند.