استاندار آذربایجان شرقی در ادامه برنامه‌های سه‌شنبه‌های اقتصادی با سفر به شهرستان مراغه از واحدهای بطری و شیشه سازی بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت این واحد صنعتی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست با حضور در بخش‌های مختلف واحدهای بطری و شیشه سازی مراغه ظرفیت ها، توانمندی‌ها و چالش‌های پیش روی این شرکت را مورد بررسی قرار داد و پای صحبت‌های مدیران این مجموعه نشست.

گفتنی است این شرکت در سال ۱۳۸۸ تاسیس شده و تاکنون حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این واحد صنعتی انجام شده است. فعالیت اصلی این شرکت تولید انواع شیشه فلوت، رفلکس و آینه بوده و در حال حاضر برای حدود ۴۰۰ نفر به‌ صورت مستقیم اشتغالزایی کرده است. ظرفیت تولید سالانه این واحد صنعتی ۲۲۰ هزار تن اعلام شده است.

همچنین شرکت بطری سازی این مجموعه در سال ۱۴۰۳ تاسیس شده و برای راه‌اندازی آن بیش از ۱۵ میلیون یورو و یک هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است. این واحد تولیدی برای ۲۵۰ نفر اشتغال ایجاد کرده و تولید انواع بطری شیشه‌ای با ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال را در دستور کار دارد.

در جریان این بازدید مدیران شرکت مهمترین مشکلات و موانع پیش روی تولید را مطرح کردند.

استاندار آذربایجان شرقی پس از طرح این مسائل دستور داد موضوعات مطرح شده در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی شده و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات این واحد صنعتی اتخاذ شود.