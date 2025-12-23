به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالخالق برزگرزاده گفت: هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان با حضور ۵۴ شرکت در حوزه‌های معماری داخلی، هوشمندسازی، تجهیزات ساختمانی، مخازن پلی اتیلن، آسانسور و تهویه، درب و پنجره، لوله و اتصالات، مصالح ساختمانی و شیرآلات برگزار می‌شود.

وی افزود: در این نمایشگاه از ۱۰ استان: تهران، بوشهر، اصفهان، فارس، یزد، آذربایجان شرقی، خراسان، خوزستان، آذربایجان غربی و مازندران در این نمایشگاه حضور یافته‌اند.

برزگرزاده با تاکید بر نقش ممتاز این نمایشگاه در انتقال تکنولوژی و ایجاد پیوند میان تولیدکنندگان، انبوه سازان و سازندگان بومی مسکن و ساختمان گفت: در طی ٤ روز برگزاری این نمایشگاه به روزترین دستاورد‌ها در عرصه هوشمند سازی ساختمان، جلوگیری از هدر رفت انرژی در بنا و محصولات به روز در حوزه درب و پنجره، کاشی و سرامیک و شیرآلات در معرض دید کلیه متخصصان صنعت ساختمان، انبوه سازان، و فعالان ساختمانی قرار خواهد گرفت و قرارداد‌های متعدد به امضا خواهد رسید.

وی ضمن دعوت از علاقه‌مندان و متخصصان این حوزه جهت بازدید از این نمایشگاه، عنوان کرد: این نمایشگاه از تاریخ ۲ لغایت ۵ دیماه به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان بوشهر دایر بوده و علاقه مندان می‌توانند همه روز از ساعت ۱۶ الی ۲۱ از این نمایشگاه بازدید کنند.