مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان بوشهر از برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان از دوم تا پنجم دی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان بــوشـــهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالخالق برزگرزاده گفت: هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان با حضور ۵۴ شرکت در حوزههای معماری داخلی، هوشمندسازی، تجهیزات ساختمانی، مخازن پلی اتیلن، آسانسور و تهویه، درب و پنجره، لوله و اتصالات، مصالح ساختمانی و شیرآلات برگزار میشود.
وی افزود: در این نمایشگاه از ۱۰ استان: تهران، بوشهر، اصفهان، فارس، یزد، آذربایجان شرقی، خراسان، خوزستان، آذربایجان غربی و مازندران در این نمایشگاه حضور یافتهاند.
برزگرزاده با تاکید بر نقش ممتاز این نمایشگاه در انتقال تکنولوژی و ایجاد پیوند میان تولیدکنندگان، انبوه سازان و سازندگان بومی مسکن و ساختمان گفت: در طی ٤ روز برگزاری این نمایشگاه به روزترین دستاوردها در عرصه هوشمند سازی ساختمان، جلوگیری از هدر رفت انرژی در بنا و محصولات به روز در حوزه درب و پنجره، کاشی و سرامیک و شیرآلات در معرض دید کلیه متخصصان صنعت ساختمان، انبوه سازان، و فعالان ساختمانی قرار خواهد گرفت و قراردادهای متعدد به امضا خواهد رسید.
وی ضمن دعوت از علاقهمندان و متخصصان این حوزه جهت بازدید از این نمایشگاه، عنوان کرد: این نمایشگاه از تاریخ ۲ لغایت ۵ دیماه به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان بوشهر دایر بوده و علاقه مندان میتوانند همه روز از ساعت ۱۶ الی ۲۱ از این نمایشگاه بازدید کنند.