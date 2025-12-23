رئیس کارگروه نمایشگاه قرآن و عترت استان تهران، از برگزاری نمایشگاه بزرگ قرآن و عترت در شهرستان شهریار همزمان با دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام حسینی نوری گفت: این نمایشگاه استانی از چهارم تا سیزدهم بهمن ماه برگزار خواهد شد و همه شهرستان‌های استان تهران در آن شرکت خواهند کرد.

وی افزود که اداره کل ارشاد و دبیرخانه نمایشگاه در شهرستان شهریار پیگیر اجرای این رویداد هستند.

رئیس کارگروه نمایشگاه قرآن و عترت تصریح کرد که فعالان قرآنی مؤسسات دارالقرآن، ناشران و تولیدکنندگان آثار مرتبط با قرآن و عترت می‌توانند در این نمایشگاه حضور پیدا کنند و دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند.

وی همچنین اظهار داشت که هدف از برگزاری این رویداد ایجاد هم‌افزایی میان علاقه‌مندان و ترویج فرهنگ قرآن و عترت در سطح استان است.