پخش زنده
امروز: -
کارگروه های تشکیلات و بهرهوری، سرمایه انسانی، برنامهریزی و بودجه، حقوق و دستمزد، رفاه و پشتیبانی و فناوری اطلاعات در راستای نیل به اهداف یاد شده پیشنهاد شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، ارتقای بهرهوری و خدمات دولتی را تکلیف قانونی و ضرورت مدیریتی دانست و گفت: افزایش بهرهوری حاصل دستورالعمل نیست و نتیجه اصلاح فرآیندها، بهبود روشها و استفاده هوشمندانه از ظرفیتهاست.
محمد مهدی بلندیان در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع استانداریهای سراسر کشور افزود: شش کارگروه منطقهای با بررسی های عملیاتی، راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط واقعی استانها را در راستای سیاستهای کلان دولت، ارائه میدهند.
چابک سازی ساختارها، هوشمندسازی خدمات و کاهش هزینههای جاری تنها زمانی محقق می شود که تصمیم ها بر اساس واقعیتهای اجرایی اتخاذ شود؛ از این رو کارگروههای منطقهای می تواند بستری برای انتقال تجربههای موفق، شناسایی گلوگاهها و طراحی راهکارهای بومی فراهم کند.