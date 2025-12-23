به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست کمیسیون مشترک امنیت کویر با حضور عباسی فرماندار ویژه ورامین، مقیمی مدیرکل انتظامی وزارت کشور، سادات سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران و معاونین و مدیران کل امنیتی و انتظامی استان‌های قم و سمنان به میزبانی فرمانداری ویژه شهرستان ورامین برگزار شد.



سرپرست معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران در این نشست به حساسیت‌های جغرافیایی استان تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ورودی کویر از استان تهران به استان‌های همسایه منتهی می‌شود، ما با موضوعات مختلفی روبرو هستیم. در حوادث اخیر و جنگ ترکیبی دشمن، تمام تمرکز معاندین بر پایتخت بود؛ لذا اگر نگاه ما به کویر صرفاً زیست‌محیطی باشد و از جنبه امنیتی غافل شویم، دچار چالش‌های عدیده‌ای خواهیم شد که باید آ گاهانه رصد شود.

سادات افزود: از مجموع ۶۷۰ هزار هکتار کویر مشترک میان سه استان، ۱۱۰ هزار هکتار در حوزه سرزمینی استان تهران قرار دارد که مدیریت بخشی از آن بر عهده محیط زیست است، اما پیچیدگی تهدیدات، نیازمند یک نگاه جامع و حاکمیتی است.



وی با اعلام یک خبر خوش در حوزه زیرساختی اظهار داشت: در هفته گذشته با هم‌افزایی میان ادارات محیط زیست و منابع طبیعی، زمینی به مساحت ۸.۵ هکتار جهت استقرار یگان تکاوری کویر تحویل فرماندهی انتظامی شد. این اقدام مقدمه‌ای برای توسعه حفاظت و اشراف اطلاعاتی در عمق کویر است که البته نیازمند تجهیزات پیشرفته و اعتبارات ویژه می‌باشد.

وی در پایان با اشاره به نقش قرارگاه ثارالله در مرزبندی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، بر لزوم تعامل بیشتر با استان‌های قم و سمنان تاکید کرد و گفت: پیشنهاد ما هم این است که امنیت کویر به صورت یکپارچه مدیریت شود تا با پیش‌بینی تهدیدات آتی، از فضای کویر برای نفوذ به پایتخت جلوگیری کنیم. هدف ما رسیدن به یک نقشه راه جامع برای تبدیل چالش‌ها به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی برای بومیان، در سایه امنیت پایدار است.