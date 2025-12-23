معتمدان اصلی و علی‌البدل هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر دوگنبدان روز سه‌شنبه با حضور دادستان و فرماندار گچساران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نشست انتخاب معتمدین هیات اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر دوگنبدان ظهر روز سه‌شنبه و در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون انتخابات شوراها و ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی مربوطه برگزار شد.

پس از احراز رسمیت جلسه، فرآیند انتخاب معتمدین در دستور کار قرار گرفت و در نهایت، هشت نفر به‌عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیات اجرایی انتخاب شدند.

فرماندار گچساران گفت: سیاوش باقرنژاد، سید مرتضی سجادپور، امیرهوشنگ امیریان، علی اشکاوند، مجتبی خاکی، نورعلی طلایی، سید کمال فرشاداصل و غلامعباس رحیمی به‌عنوان معتمدین اصلی هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر دوگنبدان در شهرستان گچساران معرفی شدند.

ایوب مقیمی افزود: همچنین سیما مرادی، علی نادری، خدارحم بهتری، بهرام محمدی‌پویا و هوشنگ علی‌زاده به‌عنوان معتمدین علی‌البدل این هیئت انتخاب شدند.

در این انتخابات، ۱۳ نفر به‌عنوان نامزد معتمدین حضور داشتند که در پایان، اعضای اصلی و علی‌البدل هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر دوگنبدان مشخص شدند.