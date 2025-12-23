پخش زنده
بهمنظور ارتقاء چشمگیر سطح خدماترسانی به اقشار کمتوان جامعه، سازمانهای متولی حملونقل ریلی کشور از اجرای طرحی جامع برای مناسبسازی ایستگاهها و ورود نسل جدیدی از واگنهای مجهز به امکانات ویژه خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این اقدام که با هدف حذف موانع فیزیکی و فراهم آوردن سفری مستقل برای افراد دارای معلولیت، جانبازان و سالمندان آغاز شده، در مرحله آزمایشی با اعزام واگنهای مخصوص در مسیر پرتردد تهران–مشهد کلید خواهد خورد.
غلامرضا رضاییفر، رئیس دبیرخانه پیگیری و هماهنگی مناسبسازی کشور، در این باره اظهار داشت: «بازنگری و بازسازی کامل دسترسپذیری در تمامی ایستگاههای راهآهن سراسر کشور در دستور کار قرار دارد و ارتقای امکان استفاده افراد دارای معلولیت، جانبازان و سالمندان از خدمات ریلی یکی از محورهای اصلی این اقدامات است.»
به گفته وی، تمرکز بر تسهیل ورودی قطارها، نصب بالابرها و ایجاد سطوح شیبدار استاندارد در اولویت است تا موانع فیزیکی بهطور کامل حذف شده و سفر ایمن و مستقل برای همه شهروندان فراهم شود.
وی همچنین از یک جهش بزرگ در ناوگان ریلی خبر داد: «برای نخستینبار، واگنهای کاملاً مناسبسازیشده وارد ناوگان ریلی کشور خواهند شد. این طرح بهصورت پایلوت اجرا میشود و در مرحله نخست، تعدادی واگن ویژه در مسیر حساس تهران–مشهد بهطور آزمایشی به کار گرفته خواهند شد.»
رضاییفر در پایان تأکید کرد: «در صورت موفقیت این طرح آزمایشی، واگنهای مناسبسازیشده با استانداردهای بالا به سایر خطوط ریلی کشور نیز تعمیم داده میشود تا دسترسی عادلانه به حملونقل ریلی برای همه میسر گردد.»