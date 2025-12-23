پخش زنده
امروز: -
فرماندار کوهبنان برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف را تضمینکننده اعتماد عمومی و مشارکت گسترده دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرماندار کوهبنان با تأکید بر جایگاه شوراهای اسلامی به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولان، برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف را تضمینکننده اعتماد عمومی و مشارکت گسترده دانست.
علیرضا خدابخشی در نشست انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی در کوهبنان با بیان اینکه هیات اجرایی، مسئول اجرای دقیق و قانونمند انتخابات است، تصریح کرد: ثبتنام داوطلبان، بررسی صلاحیتها، رسیدگی به اعتراضات، ساماندهی شعب اخذ رأی و فراهمسازی زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف از جمله مهمترین وظایف این هیأت است.
بر این اساس، آقایان عباس نوری، عباس بابایی، علی اکبر مجیدی، مهدی فارسی، حسن ایزدی، ناصر نوری، حسن آقایی، حسین روح الامینی نژاد به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی تعیین شدند.
همچنین، آقایان جعفر امیری، حسین زینلی، معین باقری، محمد خیراندیش و خانم زهرا مقدسی به عنوان اعضای علیالبدل معرفی شدند.