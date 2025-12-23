در پی بسته شدن گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان، پنبه قندهار به ایران صادر شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سید سرور امانی رییس صنایع و معادن قندهار گفت: با بسته شدن گذرگاه‌های مرزی پاکستان، ۷۰۰ تن پنبه تولید شده در قندهار به ایران صادر شده است.

وی با بیان اینکه قبلا، پنبه قندهار به پاکستان صادر می‌شد گفت: پنبه قندهار پس از ایران به چین و ترکیه صادر خواهد شد.

بیش از ۲ هزار هکتار زمین در قندهار به کشت پنبه اختصاص یافته است و پیش بینی می‌شود امسال ۸۶۰۰ تن محصول برداشت شود.

پس از بسته شدن گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان، افغانستان به دنبال توسعه تجارت با کشور‌های همسایه و منطقه است.