پزشکیان: تنش آب مسئلهای حیاتی و فوری است
رئیسجمهور با بیان اینکه مشکل وضعیت آب کشور جدی است، تأکید کرد: بدون مدیریت علمی و اعتماد به نخبگان، عبور از بحران آب و سایر چالشهای کشور امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکیان رئیسجمهور در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: گزارشهایی که توسط نزدیک به ۸۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها از تخصصهای مختلف درباره وضعیت آب کشور تهیه شده، پس از دستهبندی و بررسی در دولت، لازم بود در اختیار همه نمایندگان مجلس قرار گیرد. واقعیت این است که مسیر وضعیت آب در کشور از مسائل حیاتی و بسیار فوری است و اگر نتوانیم آن را مدیریت کنیم، مشکلاتی که ایجاد میشود به این سادگیها قابل درمان نخواهد بود. بر اساس مطالعات بینالمللی، گزارش اساتید و تحقیقات انجامشده، روند وضعیت آب کشور بحرانی است و همه استانهای ما با مشکل آب مواجه هستند. این مشکلات تنها با تقسیم درست آب حل نمیشود، چرا که اقتصاد، نوع آبیاری، بارگذاری و صنعت دچار اشکال است و این حوزهها بهصورت غیرعلمی و غیرکارشناسی رشد کردهاند.
وی تصریح کرد: امروز همه آب میخواهند، همه نمایندگان در شهر و استان خود مشکل آب دارند و هیچ استانی وجود ندارد که مشکل آب نداشته باشد. همه استانها با این چالش مواجهاند و راهحل آن، استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان است. لزومی ندارد با یکدیگر بحث اختلافی داشته باشیم. هر فردی که ادعا میکند میتواند مشکل آب را حل کند، باید وارد میدان شود و کمک کند و ما آمادهایم این پیشنهادها را بهصورت عملی در استانها اجرا کنیم. اینکه بگوییم سالانه ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بارندگی داریم یا بپذیریم که آب را درست مدیریت نکردهایم، بهتنهایی مشکلی را حل نمیکند. واقعیت این است که در شرایط فعلی، تقریباً همه استانها بدون استثنا با بحران آب مواجه هستند و حتی استانها بر سر آب با یکدیگر اختلاف دارند.
رئیسجمهور گفت: اختلافات آبی میان استانهایی مانند اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و یزد نشان میدهد که مسئله آب بهسادگی قابل حل نیست و انسانهایی که در انقلاب زندگی خود را کف دست گرفتند بر سر آب اختلاف دارند و حق نیز با آنها است. آیا باید این منازعه را ادامه دهیم؟ استانها بایکدیگر دعوا کنند؟ اگر آب وجود دارد، پس دلیل این اختلافات چیست.
وی افزود: دولت از اساتید دانشگاه درخواست کرد تا با تشکیل تیمهای تخصصی، طی سه تا چهار ماه چارچوب و دستورالعملی علمی ارائه دهند. بر همین اساس، عین اقداماتی که در تهران انجام شده مقرر شده در ۱۲ منطقه آبریز کشور، دانشگاهیان، کارشناسان و مدیران با هم بنشینند و برای هر منطقه نقشه راه تدوین کنند. منطق جهانی، اساتید، کتاب و تجربه دستورالعملی به ما میدهد و ما در دولت خود را موظف به عمل به نظر کارشناسان میدانیم و میخواهیم مشکل پیدا کنیم. درخواست میکنم به نخبگان، دانشگاهیان و افراد دلسوز کشور اعتماد کنیم و اجازه دهیم مشکلات با مدیریت علمی حل شود. اگر در اجرا مشکلی ایجاد شود، کارشناسان راهحل آن را پیدا میکنند، اما اگر تصمیمگیری بهدست افرادی بدون دانش تخصصی باشد، نتیجه همان میشود که امروز شاهد آن هستیم؛ قوانینی مینویسیم که اجرا میشوند و نتیجه بدتر میشود.
پزشکیان گفت: دولت با همفکری، همدلی، وحدت و کار کارشناسی، نهتنها در حوزه آب، بلکه در محیط زیست، مسائل اجتماعی، مدیریت و سیاست خارجی از نظر کارشناسان استفاده میکند تا مشکلات را حل کنیم، چرا که بدون اتکای به علم و انسانهای دلسوز، عبور از بحرانهای پیشرو ممکن نخواهد بود. خیلی وقتها گفته میشود که ما برنامه نداریم که میگوییم هرکسی که میتواند بیاید، اما ما براساس برنامههای خودمان آنها را اجرا میکنیم. مملکت برای شخص من نیست بلکه برای همه ماست و باید این مملکت را درست کنیم. هر کس فکر میکند امکان آن را دارد کاری کند و میداند که مملکت باید درست شود، ورود کند به خصوص که مملکت وسیع و مشکلات آنقدر زیاد است که هر کسی بخواهد کمک کند باز هم ما نیازمند نیرو هستیم لذا از این کار استقبال میکنیم و آمادگی داریم اگر استان به استان و شهرستان به شهرستان کسی توان پذیرفتن مسئولیت دارد، ورود کرده و کار کند.
وی در ادامه با بیان اینکه تمام تحلیلها در داخل و خارج این است که ما مشکل آب پیدا کردهایم و اگر قصد داریم درست کنیم باید به نظر عزیزان عمل کنیم و بر اساس آن نقشه راه را بکشیم و همه پای آن بایستیم، ابراز داشت: پیش از هر چیز از تیم دکتر امید تشکر میکنم و از آقای قالیباف که فرصت داد قدردانی میکنم و از نمایندگان که نظرات خود را بیان کردند تشکر میکنم. ما باید کمک کنیم که در مسیر درست پیش برویم که کمیسیونهای اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی و ... که با یکدیگر مرتبط هستند میتوانند یاری دهند تا از این وضعیت که در آن گرفتار شدهایم، بیرون بیاییم. همه ما میتوانیم با هم مشکلات را حل کنیم. همراهی و همکاری کردن صرفا با نقد کردن مشکلی را حل نمیکند. کمک، همدلی و هم زبانی مجموعه کاری میکند که هیچ گروهی به تنهایی نمیتواند آن را انجام دهد.