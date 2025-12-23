به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هفته هشتم لیگ برتر والیبال کشور، فردا برگزار می‌شود و نمایندگان استان در برابر حریفان رفسنجانی و ارومیه‌ای صف آرایی خواهند کرد.

شهداب یزد که سرانجام پس از هفته‌ها صدر جدول را به فولاد سیرجان تحویل داد، به رفسنجان می‌رود تا با مس این شهر دیدار کند.

بلندقامتان یزدی با پیروزی در ۶ دیدار در صدر جدول قرار داشتند، اما با باخت خانگی مقابل سپاهان یزد به رتبه دوم تنزل یافتند.

دیگر نماینده استان یعنی چادرملوی اردکان هم در سالن شهید سلیمانی این شهر از شهرداری ارومیه پذیرایی می‌کند.

اردکانی‌ها پنج دیدار متوالی را با پیروزی به پایان رسانده بوده و برای رسیدن به عدد ۶ کار سختی مقابل ارومیه‌ها دارند.

همه دیدار‌های این هفته لیگ برتر والیبال از ساعت ۱۶ آغاز می‌شود.