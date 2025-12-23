به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی در آیین رونمایی از این کتاب گفت: این نسخه در موضوع ادعیه و زیارت ها توسط میرزا علی‌ خان صفاء السلطنه نائینی، شاعر و خوشنویس در سال‌های ۱۲۹۸ تا ۱۳۰۰ هجری قمری، در ۸۲ برگ در ابعاد ۲۵ در ۱۷ سانتی‌ متر بر روی کاغذ «آهار مهره نباتی فرنگی» کتابت شده است.

سیدرضا صداقت حسینی با اشاره به آرایه‌ های هنری بکار رفته در اثر همچون پنج سرلوح افزود: متن عربی اثر به‌ خط نسخ خوش و ممتاز و متن ترجمه فارسی آن به‌ خط نستعلیق خوش نوشته شده است. این اثر در سال ۱۳۰۰ قمری نیز توسط کاتب آن وقف شده است.

وی اظهار کرد: در نسخه خطی تحفة الزائرین بالهادین، زیارت‌ هایی همچون زیارت جامعه کبیره، زیارت عاشورا، زیارت امین‌ الله، زیارت جوادیه (ع)، زیارت صاحب الزمان (عج)، زیارت حضرت رضا (ع) و همچنین ۲ قصیده از جمله قصیده در منقبت امام رضا (ع) قابل بررسی است.

سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با ۵۸ کتابخانه در مشهد و شهرستان‌ ها با دارا بودن چندین هزار اثر موزه‌ ای، ۲ میلیون نشریه ادواری، ۱۰۶ هزار نسخه خطی، ۶۵ هزار کتاب چاپ سنگی و همچنین ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند تاریخی از بزرگترین و جامع‌ ترین کتابخانه‌ های جهان اسلام است.