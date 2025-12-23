اقتصاد دریا محور رویکرد دولت با تقویت کشتیرانی
معاون وزیر صمت امروز از شرکت کشتی سازی صدرا بازدید کرد و گفت: اقتصاد دریامحور رویکرد دولت محسوب می شود.
وی با بیان اینکه شرکت صدرا فعالیتها و قراردادهای خوبی در ساخت تعمیرات را در دست انجام دارد افزود: تلاش داریم تا برای رفع مشکلات اقدام کنیم و تلاشهای خوبی در بخش اشتغال صدرا ایجاد شد.
مقیمی در ادامه تصریح کرد: در بخش سوخت، تأمین برق کارخانه در زمان ناترازی مشکلاتی در صدرا وجور دارد که باید به آن توجه ویژهای داشت.
علیپور مدیر صدرا هم اعلام کرد: مجتمع کاسپین صدرا تبدیل به شرکت شد و استقرار یافت که دارای هیات مدیره است و میتواند پروژه جدی گرفته و در مناقصات شرکت کنند
وی بیان کرد: شرکت صدرا پارس در تعمیرات کشتی و نوسازی ظرفیت خوبی دارد.