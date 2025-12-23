به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان گیلان هم اکنون کمی ابری تا نیمه ابری است گفت: به تدریج از فردا با ورود سامانه سرد و بارشی و شمالی شدن جریانات هوا دمای هوای استان ۳ تا ۶ درجه سلسیوس سردتر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این پدیده جوی بتدریج از فردا وارد استان می‌شود و تا صبح جمعه پیش رو در گیلان ماندگار است افزود: با نفوذ این سامانه بارندگی شدید و وزش باد شدید و همچنین بارش برف در ارتفاعات بالادست دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه رعد و برق و احتمال تگرگ هم تا پنجشنبه وجود دارد گفت: دریای خزر هم در این مدت برای فعالیت‌های دریایی و صید نامناسب است.

محمد دادرس افزود: در شبانه روز گذشته منجیل با دمای ۲ درجه سلسیوس و دیلمان با دمای ۱۷ درجه سلسیوس به ترتیب سردترین و گرمترین شهر‌های استان بودند.

وی گفت: دمای فعلی رشت مرکز استان ۱۳ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۸۸ درصد است.