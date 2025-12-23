به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون علمی و فرهنگی ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر لرستان و مسئول دبیرخانه استانی جشنواره معروف در لرستان، در جلسه با صداوسیمای مرکز استان اظهار کرد: ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با نگاهی حمایتی و مسئله‌محور، دومین جشنواره بین‌المللی «معروف» را باهدف کمک به دستگاه‌های اجرایی در رفع موانع، حل مسائل اجتماعی و تقویت مسئولیت‌پذیری فرهنگی برگزار می‌کند.



ابراهیم بهروج گفت: این جشنواره در قالب‌های متنوعی از جمله فیلم، پادکست و انیمیشن و با تمرکز بر نقش هنر و رسانه در تقویت مسئولیت‌های اجتماعی طراحی شده است و تلاش دارد مفاهیم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را به زبانی نو، هنرمندانه و اثرگذار به جامعه منتقل کند.



بهروج افزود: الگوسازی برای تولید آثار خلاق و جریان‌ساز، ایجاد حرکت فرهنگی پیرامون هنر متعهد و انقلابی، تشکیل بانک جامع محتوای رسانه‌ای در حوزه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، و همچنین شناسایی و حمایت از هنرمندان جوان و فعالان رسانه‌ای، از مهم‌ترین اهداف این جشنواره به شمار می‌رود.



معاون علمی و فرهنگی ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر لرستان با اشاره به زمان‌بندی جشنواره بیان کرد: فراخوان این رویداد فرهنگی از ۱۷ آبان‌ ۱۴۰۴ آغاز شده و علاقه‌مندان می‌توانند آثار تولیدشده خود را تا ۱۲ دی‌ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.



وی با دعوت از هنرمندان، اصحاب رسانه و مجموعه‌های فرهنگی استان لرستان برای مشارکت فعال در این رویداد گفت: امیدواریم با حضور پررنگ هنرمندان استان، آثار فاخر و ارزشمندی به دبیرخانه جشنواره ارسال شود و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری لرستان در سطح ملی و بین‌المللی بیش‌ازپیش معرفی شود.



بهروج خاطرنشان کرد: آثار برگزیده جشنواره ۳۰ دی‌ معرفی خواهند شد و آیین اختتامیه این رویداد فرهنگی در بهمن‌ ۱۴۰۴ به میزبانی تهران برگزار می‌شود. دبیرخانه جشنواره در تهران، پاسداران، خیابان نیستان سوم مستقر است و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.marouffestival.ir مراجعه کنند.



وی با اشاره به جایگاه والای این فریضه الهی در آموزه‌های دینی و اجتماعی، گفت: امر به معروف و نهی از منکر از مهم‌ترین ارکان حفظ سلامت اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی جامعه به شمار می‌رود و تحقق مؤثر آن نیازمند آگاهی‌بخشی، فرهنگ‌سازی مستمر و بهره‌گیری از شیوه‌های صحیح و اثرگذار است.



بهروج افزود: در این میان، صدا و سیما به‌عنوان فراگیرترین رسانه کشور، مسئولیت سنگینی در تبیین درست و کاربردی این فریضه الهی بر عهده دارد و می‌تواند با تولید برنامه‌های آگاه‌کننده، جذاب و متناسب با نیاز‌های روز جامعه، امر به معروف و نهی از منکر را از حالت شعاری خارج کرده و به یک رفتار نهادینه اجتماعی تبدیل کند.



بهروج افزود: هنرمندان نیز به‌عنوان الگو‌های تأثیرگذار اجتماعی، با بهره‌گیری از زبان هنر، تصویر، داستان و احساس، قادرند پیام‌های اخلاقی را عمیق‌تر، ملموس‌تر و ماندگارتر به مخاطبان منتقل کنند.



وی تصریح کرد: زمانی که معروف در رفتار و گفتار یک هنرمند متجلی می‌شود، اثرگذاری آن به‌مراتب فراتر از توصیه‌های مستقیم و کلیشه‌ای خواهد بود و می‌تواند به اصلاح نگرش‌ها و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی کمک کند.



بهروج گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه نیازمند تعامل و همراهی رسانه ملی و هنرمندان متعهد برای ترویج احترام متقابل، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارزش‌های اسلامی است.