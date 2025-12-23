پخش زنده
وزیر بهداشت و درمان افغانستان اعلام کرد: هندوستان، بخشی از داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز افغانستان را تأمین میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ مولوی نورجلال جلالی وزیر بهداشت و درمان افغانستان پس از بازگشت از هند امروز در یک نشست خبری تصریح کرد: این سفر با هدف ارتقای خدمات تشخیص و درمان بویژه در بخش بیماریهای قلبی، سرطان و سایر بیماریهای صعبالعلاج انجام شده و در جریان آن، پیرامون موضوعات مهمی چون تشخیص، درمان، خریداری و تأمین داروهای باکیفیت، گفتوگوهای گسترده صورت گرفته است.
وی افزود: هدف اصلی این تلاشها بهبود ظرفیت نظام بهداشتی این کشور، کاهش هزینههای درمان و فراهمسازی خدمات اساسی برای بیماران افغان است.
جلالی همچنین از اعلام همکاری همهجانبهٔ وزارت بهداشت و درمان هند خبر داد و گفت: هند در بخش انتقال بیماران، تسهیل روند درمان و رساندن دارو به افغانستان، همکاری کامل خواهد کرد.
وزیر بهداشت افغانستان افزود: هند پنج نوع دارو و سه نوع واکسن مختلف را برای توزیع در سراسر افغانستان در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار داده است.
وی گفت: هند به ارزش ۵۳ میلیون دلار واکسن و تجهیزات پزشکی به افغانستان کمک میکند.
جلالی افزود: هند وعده داده است یک مرکز بزرگ درمانی با هزینه ۵۰۰ میلیون دلار در افغانستان احداث میکند.
پس از ممنوعیت واردات دارو از پاکستان، افغانستان تلاش میکند داروهای مورد نیاز را از هند و ایران تأمین کند.
افغانستان فقط ۲۰ درصد داروهای مورد نیاز خود را تولید میکند.