امام علی النقی، ملقب به هادی علیه السلام در سوم رجب غریبانه در سامرا به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سوم رجب سالروز شهادت مظلومانه دهمین پیشوای شیعیان امام هادی (ع) است.

دهمین حجت خداوند امام علی النقی مشهور به امام هادی (ع) نیمه ذی الحجه سال ۲۱۲ هجری قمری در مدینه به دنیا آمد این امام بزرگوار در سن هشت سالگی پس از شهادت پدر بزرگوارشان به امامت رسیدند.

پیشوایی که خورشید نورانی امامتش سی و چهار سال تابید تا با نگاه ولایی اش، هادیِ دینِ حق شود.

امام هادی (ع) سوم رجب در سامرا به شهادت رسید، پس از ۳۴ سال امامت، در سن ۴۱ سالگی در سومین روز از ماه رجب سال ۲۵۴ هجری قمری در سامرا به شهادت رسیدند.

از امام هادی (ع) چندین دعا و زیارت نامه برجای مانده که از مشهورترین آنها زیارت جامعه کبیره است که در آن به فضائل اهل بیت و امامان معصوم (ع) پرداخته است.

از دیگر زیارت برجای مانده از امام هادی (ع) زیارت غدیر است.