مدیر شیلات و امور آبزیان استان زنجان گفت:سالانه نزدیک به ۲۰ هزار تن محصولات شیلاتی در استان زنجان تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مدیر شیلات و امور آبزیان استان زنجان گفت: با برخورداری از واحد‌های فعال پرورش آبزیان شامل مزارع سردآبی، واحد‌های دومنظوره و استخر‌های کوچک‌مقیاس، از ظرفیت چشمگیری در تولید آبزیان برخوردار است.

مرتضوی افزود: در سال گذشته حدود ۲۰ هزار تن بوده که این رقم بیانگر توان تولیدی بالای استان و نقش مؤثر بهره‌برداران در تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی است.

به گفته مدیر شیلات و امور آبزیان استان زنجان تداوم این روند مستلزم مدیریت بهینه منابع، به‌ویژه منابع آب، و حمایت هدفمند از واحد‌های تولیدی است. چرخه تولید بچه‌ماهی از تمامی مراحل تکثیر، تفریخ تا پرورش اولیه در داخل استان زنجان انجام می‌شود که این امر نقش مهمی در خودکفایی و پایداری زنجیره تولید آبزیان دارد.

وی گفت: پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان به‌ویژه در شهرستان ماهنشان، با تکیه بر مدیریت فنی مناسب و تولید مستمر، سهم عمده‌ای در تولید آبزیان استان ایفا می‌کند.

مرتضوی با اشاره به فعالیت صنایع فرآوری و بسته‌بندی آبزیان در استان تأکید کرد: با وجود ظرفیت‌های موجود، توسعه و نوسازی این صنایع و افزایش توان آنها متناسب با حجم تولید، می‌تواند نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش، کاهش خام‌فروشی و بهبود بازار محصولات آبزی داشته باشد

برنامه‌های شیلات زنجان با محور‌هایی همچون ارتقای بهره‌وری تولید، تقویت بخش تکثیر و تولید بچه‌ماهی، حمایت از صنایع وابسته و استفاده بهینه از منابع آب در مسیر توسعه متوازن و پایدار این بخش ادامه دارد.