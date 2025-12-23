پخش زنده
امروز: -
تمامی امتحانات داخلی دانشآموزان اصفهان و چند شهر استان فردا لغو شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت:در پی تصمیم کارگره اضطرار آلودگی هوا، تمامی آزمونهای داخلی دانشآموزان در نواحی شش گانه شهر اصفهان و مناطق آموزش و پرورش فلاورجان، نجفآباد، خمینیشهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان و شهر سجزی فردا چهارشنبه سوم دی لغو و با تشخیص مدیر مدرسه به زمان دیگری موکول میشود.
جلال سلمانی افزود:امتحانات نهایی دانش آموزان فردا طبق برنامه برگزار میشود.
وی گفت: این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانشآموزان، در شرایط صدور هشدار سطح نارنجی در پی تشدیدآلودگی هوا گرفته شده است.