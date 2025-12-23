به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر، سطح زیر کشت باغات زیتون استان را ۷۳۰ هکتار عنوان کرد که ۵۸۷ هکتار آن مثمر بوده و سهم دره‌شهر ۹۰ هکتار باغ بارور است. بخشی از زیتون‌های سبز و سیاه برداشت‌شده؛ برای فرآوری به کارخانه‌های استان ارسال و مابقی به‌صورت خام به سایر استان‌ها صادر می‌شود.

طی سال‌های اخیر، توسعه باغات زیتون در اراضی شیب‌دار استان با هدف افزایش بهره‌وری اراضی کم‌بازده، گسترش یافته است.

پیش‌بینی شده است؛ امسال حدود ۵۸۰ تن زیتون خام تولید شود.