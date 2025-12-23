به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پلیس راهور با اعلام اینکه این مسدودی تا اطلاع ثانوی و به منظور انجام عملیات عمرانی، خواهد بود، افزود: مجوز انسداد کامل این مسیر بزرگراهی فقط در شب صادر شده تا در روز امکان تردد برای شهروندان فراهم گردد.

شهرداری تهران اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید، مسیر شمال به جنوب این تونل در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.