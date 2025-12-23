گیسوم تالش در مسیر ثبت جهانی گردشگری گیسوم تالش در مسیر ثبت جهانی گردشگری گیسوم تالش در مسیر ثبت جهانی گردشگری گیسوم تالش در مسیر ثبت جهانی گردشگری گیسوم تالش در مسیر ثبت جهانی گردشگری گیسوم تالش در مسیر ثبت جهانی گردشگری گیسوم تالش در مسیر ثبت جهانی گردشگری گیسوم تالش در مسیر ثبت جهانی گردشگری گیسوم تالش در مسیر ثبت جهانی گردشگری گیسوم تالش در مسیر ثبت جهانی گردشگری گیسوم تالش در مسیر ثبت جهانی گردشگری

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، جلسه هماهنگی معرفی روستای ساحلی ـ جنگلی گیسوم به‌عنوان روستای گردشگری جهانی، امروز به‌صورت وبینار با حضور مسئولان ملی و استانی حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و مدیریت شهرستان تالش برگزار شد.

روستای ساحلی ـ جنگلی گیسوم در شهرستان تالش با تکیه بر ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد طبیعی، فرهنگی و مشارکت فعال مردم محلی در حفاظت از محیط‌زیست، به‌عنوان یکی از ۱۴ روستای منتخب کشور برای ثبت جهانی گردشگری معرفی شد؛ روستایی که روایت اصلی آن بر هم‌زیستی پایدار انسان و طبیعت در دل جنگل‌های هیرکانی استوار است.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این نشست با تأکید بر ضرورت روایت‌سازی صحیح از روستای گیسوم گفت: داستان و محور معرفی این روستا باید بر پایه حفظ محیط زیست و ارزش‌های طبیعی آن شکل بگیرد؛ چراکه ثبت جهانی نباید صرفاً یک عنوان باشد، بلکه باید عاملی مؤثر برای صیانت از منابع طبیعی روستا تلقی شود.

سیدمصطفی فاطمی با اشاره به نقش کلیدی مردم محلی در حفاظت از محیط پیرامونی افزود: مشارکت جوامع محلی یکی از نقاط قوت گیسوم است و لازم است نشست‌های آموزشی با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست برای توانمندسازی بیشتر اهالی روستا برگزار شود.

وی تدوین طرح مدیریتی روستا بر اساس موازین زیست‌محیطی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: گردشگری جنگل و ساحل در گیسوم باید کنترل‌شده، پایدار و مبتنی بر ظرفیت تحمل محیط باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان در این نشست با بیان اینکه گیسوم یکی از بکرترین چشم‌انداز‌های طبیعی استان است، گفت: این روستا در دل جنگل‌های هیرکانی قرار گرفته و تنوع پوشش گیاهی و چشم‌انداز‌های طبیعی آن، جلوه‌ای کم‌نظیر از شکوه طبیعت شمال کشور را به نمایش می‌گذارد.

یوسف سلمان‌خواه با اشاره به چهار فصل بودن گیسوم افزود: پاییز باشکوه، زمستان آرام، بهار دل‌انگیز و تابستان سرسبز این روستا ظرفیت برگزاری رویداد‌ها و جشنواره‌های متنوعی همچون جشنواره برگ‌ریزان، آیین‌های بومی و حتی جشنواره مجسمه‌های شنی را فراهم کرده است.

وی قدمت حدود ۵۰۰ ساله گیسوم را نشانه اصالت تاریخی آن دانست و گفت: این روستا از سکونتگاه‌های اصلی قوم تالش بوده و ساختار جمعیتی آن تاکنون دستخوش مهاجرت گسترده نشده است.

فرماندار شهرستان تالش نیز در این جلسه با اشاره به موقعیت ممتاز گیسوم گفت: این روستا با مساحتی بیش از ۸۰ هکتار، در مجاورت دریا و حاشیه جنگل‌های جوان و سرسبز هیرکانی واقع شده و از ظرفیت‌های کم‌نظیر فرهنگی، اقتصادی و گردشگری برخوردار است.

رضا جمشیدی سه‌ساری جاده جنگلی گیسوم به طول حدود پنج کیلومتر را یکی از شاخص‌ترین جاذبه‌های طبیعی استان گیلان دانست و افزود: این مسیر که جنگل را به ساحل متصل می‌کند، سالانه میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی را به منطقه جذب می‌کند و نقش مهمی در رونق گردشگری تالش دارد.

وی با تأکید بر اهمیت بافت سنتی روستا تصریح کرد: سازه‌های چوبی و معماری بومی گیسوم متناسب با اقلیم منطقه طراحی شده و همین موضوع، اقامت چندروزه گردشگران در روستا را افزایش داده است.

فرماندار تالش همچنین مشارکت خودجوش اهالی در حفاظت از جنگل، منابع آب و مدیریت پسماند را از نقاط قوت گیسوم برشمرد و گفت: همراهی مردم بومی با مسئولان محلی، زمینه‌ساز تحقق گردشگری پایدار در این منطقه شده است.

رضا جشمیدی افزود: برگزاری جشنواره‌های بومی ـ محلی، احیای آیین‌های سنتی و توسعه روستاگردی در محدوده ساحلی ـ جنگلی گیسوم می‌تواند نقش مؤثری در معرفی هرچه بهتر این روستا در سطح ملی و بین‌المللی و تحقق ثبت جهانی آن ایفا کند.