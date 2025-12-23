البرز میزبان میهمانان ۱۰ کشور عضو سازمان امنیت غذایی کشورهای اسلامی
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی میزبان میهمانان ۱۰ کشور عضو سازمان امنیت غذایی کشورهای اسلامی (IOFS) بود که با آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و تولیدی این موسسه آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، علی اسحاقی، رئیس موسسه، در نشستی که با حضور میهمانان ۱۰ کشور عضو سازمان امنیت غذایی کشورهای اسلامی (IOFS) گفت: تمام فرآوردههای تولیدی ما نتیجه فعالیتهای مستمر تحقیق و توسعه است و بخشی از پژوهشها نیز به بیماریهای دام و طیور اختصاص دارد که با همکاری واکسنسازان داخلی دنبال میشود.
رئیس موسسه رازی خاطرنشان کرد: این میراث علمی و تحقیقاتی از گذشته برای ما به یادگار مانده و هدف ما ارتقای سلامت جامعه و تأمین امنیت غذایی کشور است.
اسحاقی همچنین به ظرفیت تولید سالانه ۳/۵ میلیارد دُز انواع واکسنهای پزشکی و دامپزشکی در موسسه اشاره کرد و تأکید کرد:موسسه رازی همواره در مسیر توسعه علمی، تحقیق و تولید نقش کلیدی ایفا میکند.
بازدید میهمانان سازمان امنیت غذایی کشورهای اسلامی فرصتی برای تبادل تجربیات، بررسی همکاریهای مشترک و آشنایی با دستاوردهای علمی و تحقیقاتی موسسه رازی است که میتواند زمینهساز توسعه همکاریهای بینالمللی در حوزه امنیت غذایی شود.
این بازدید با حضور خسرو ناظری، معاون مدیرکل سازمان امنیت غذایی کشورهای اسلامی و بیک دولت از سازمان امنیت غذایی ازبکستان برگزار شد. همچنین نمایندگان کشورهای پاکستان، افغانستان، عراق، قزاقستان و قرقیزستان در این برنامه حضور داشتند و ضمن بازدید از بخشهای مختلف موسسه رازی، با ظرفیتهای تحقیقاتی و تولیدی این موسسه در حوزه واکسنهای پزشکی و دامپزشکی آشنا شدند.
سازمان اسلامى براى امنیت غذایى (IOFS) یکى از نهادهاى سازمان همکارى اسلامى است که در سال ۲۰۱۶ تاسیس شد و مقر آن در نورسلطان قزاقستان است.هدف آن افزایش امنیت غذایى در کشورهاى عضو از طریق توسعه کشاورزى، مدیریت ذخایر مواد غذایى وتشویق همکارى بین کشورها در زمینه تولید و تجارت کشاورزى است.
این سازمان براى رسیدگی به چالش هاى امنیت غذایى وحمایت از پایدارى غذا در جهان اسلام کار مى کند.