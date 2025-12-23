دکتر صالحی امیری : پیگیری مسائل مرتبط با سوخت، انرژی، تسهیلات و صدور مجوز‌های گردشگری با جدیت در حال انجام است و تمام ظرفیت وزارتخانه برای کاهش فشار‌ها بر فعالان این صنعت بسیج شده است.

به گزارش گروه حمل و نقل و گردشگری خبر گزاری صدا و سیما سیدرضا صالحی‌امیری در نشست مشترک روسای جوامع هتل‌داران استان‌ها و مناطق آزاد، سرمایه‌گذاران و مدیران هتل‌های زنجیره‌ای، با تاکید بر تبدیل شدن گردشگری به یک مسئولیت ملی و فرابخشی در دولت با اشاره به مجموعه سفر‌ها و رایزنی‌های خارجی انجام‌شده در ماه‌های اخیر، گفت: این تمرکز بر باز کردن مسیر‌های ورود گردشگر به ایران بوده، مسیری که از طریق گفت‌و‌گو‌های مستقیم، رفع موانع سیاسی و فعال‌سازی دیپلماسی گردشگری، کشور به کشور و هدفمند دنبال شده است.

وی از گفت‌و‌گو‌های سازنده با وزرای گردشگری و مقامات ارشد کشور‌های مختلف خبر داد و افزود: در ریاض، گفت‌و‌گو‌های مفصلی با وزیر گردشگری عربستان انجام شد همچنین در مجمع عمومی گردشگری با حضور بیش از ۱۵۰ هیأت و ۹۰ وزیر، جمع‌بندی‌های مثبتی برای همکاری‌های آینده شکل گرفت.

صالحی‌امیری با اشاره به اهمیت بازار چین و سفر بیش از ۱۶۰ میلیون گردشگر چینی به خارج از کشور گفت: این عدد در افق میان‌مدت به حدود ۲۰۰ میلیون نفر خواهد رسید و سهم فعلی ایران از این بازار جای کار بیشتری دارد. هدف‌گذاری اولیه ما جذب حداقل چهار میلیون گردشگر چینی است که تنها دو درصد از کل بازار چین را شامل می‌شود و هدفی کاملاً قابل تحقق است.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین از رایزنی‌های انجام‌شده با اندونزی خبرداد و افزود: اندونزی به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور مسلمان جهان با جمعیتی حدود ۲۸۰ میلیون نفر، علاقه‌مندی جدی به همکاری با ایران دارد. طرح گردشگری جهان اسلام و گردشگری حلال از محور‌های اصلی همکاری با این کشور است و توافق شد نمایشگاه‌های دوطرفه برگزار شود، تبادل گروه‌های فرهنگی و چهره‌های شاخص انجام گیرد و وزیر گردشگری اندونزی نیز به ایران سفر ک

وی همچنین با اشاره به قرار گرفتن کشور عراق در مسیر توسعه و علاقه‌مندی بالای این کشور به همکاری گردشگری با ایران اظهار داشت: توافقات خوبی برای افزایش تبادل گردشگر، تنوع‌بخشی به مقاصد و گسترش سفر‌ها به استان‌های مختلف ایران و عراق انجام شده است تا توزیع منافع گردشگری عادلانه‌تر شود.

صالحی‌امیری درباره حضور ایران در اجلاس تمدن‌های بزرگ در یونان گفت: در این اجلاس، با وزرای گردشگری چندین کشور از جمله چین، عراق و یونان گفت‌و‌گو‌های مؤثری انجام شد و حتی موضوع ثبت مشترک یک اثر تاریخی در یونسکو مطرح و مورد استقبال قرار گرفت.

وی افزود: رایزنی‌هایی هم با آلمان، ترکیه، روسیه، آذربایجان، تاجیکستان، ازبکستان، گرجستان و مالزی انجام شده و فضای همکاری گردشگری با این کشور‌ها نسبت به ماه‌های گذشته به‌طور محسوسی بهبود یافته است

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به آمار‌های رسمی سفر‌ها اظهار داشت: پس از کاهش طبیعی سفر‌ها در مقطعی از سال، خوشبختانه در مهر، آبان و آذر شاهد رشد مثبت بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که میزان اقامت و ضریب اشغال تخت در کشور افزایش یافته و این روند، پیام روشنی از بازگشت تدریجی گردشگری به شرایط عادی و پایدار دارد.

صالحی‌امیری با تاکید بر نگاه حمایتی دولت به تشکل‌های گردشگری افزود: اعتقاد من به توانمندسازی تشکل‌ها، یک باور ریشه‌دار و مبتنی بر مبانی حکمرانی فرهنگی است. دولت در این حوزه نقش سیاست‌گذار، حامی و ناظر را ایفا می‌کند.

وی گفت: تفویض ۲۷ اختیار وزیر به استانداران انجام شده و مسیر واگذاری اختیارات بیشتر به تشکل‌ها نیز باز است. هیچ اختیاری از فعالان این حوزه کاسته نخواهد شد و با تعریف سازوکار‌های نظارتی مناسب، امکان افزایش اختیارات نیز فراهم است.