سیصد و هشتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز (سه‌شنبه) در سیصد و هشتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران با طرح این سوال که تاکسی‌های اینترنتی تحت کنترل کدام نهاد هستند؟ گفت: باید نهادی تاکسی‌ها را کنترل کند و روش کنونی درست نیست؛ رانندگان تاکسی ما باید تعرفه کرایه تاکسی را رعایت کنند و تاکسیرانی باید نظارت لازم را داشته باشد.

در صحن علنی امروز شورای شهر، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی نیز با انتقاد از عملکرد شهرداری در حوزه ساخت پارکینگ اعلام کرد که با وجود دریافت هزینه معادل ۳۲ هزار پارکینگ از شهروندان، تنها بخش اندکی از این ظرفیت ساخته شده است.

در ادامه، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری تهران وعده داد؛ گزارش جامع این موضوع به‌زودی به اعضای شورا ارائه شود.

همچنین رئیس کمیسیون حقوقی شورا درباره ورود ناکافی اتوبوس‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تذکر داد.