انواع کالا و ۱۰ راس دام سبک قاچاق به ارزش هفت میلیارد ریال در فیروزآباد کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا، ماموران پلیس آگاهی این شهرستان هنگام کنترل جاده به ۲ دستگاه خودروی شوتی مشکوک شدند و آن‌ها را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو‌ها در مجموع ۶ دستگاه قهوه ساز، اسکوتر برقی و ۱۰ راس گوسفند فاقد مجوز حمل را کشف کردند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه کارشناسان ارزش اقلام کشف شده را هفت میلیارد ریال برآورد کردند گفت: رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.