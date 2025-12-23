

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در متن این بیانیه آمده است: نظر به برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۴ و معرفی ۱۵ ورزشکار منتخب، به اطلاع جامعه محترم ورزش به ویژه ورزشکاران می‌رساند.

در پی بررسی‌های انجام‌شده پیرامون ترکیب اعضای کمیسیون ورزشکاران، به این نتیجه رسیدیم که در فرآیند تعیین اعضا خطای محاسباتی ناخواسته‌ای صورت گرفته که بدین‌وسیله ضمن عذرخواهی، توضیحات لازم درباره اصلاح انجام‌شده ارائه می‌شود. طبق بند ۲ از ماده ۴ آئین نامه کمیسیون ورزشکاران، از هر فدراسیون ورزشی که ورزشکاران آنها حداقل در یکی از سه دوره پیشین بازی‌های المپیک (تابستانی یا زمستانی) شرکت کرده و مدال‌آور بوده‌اند، حداکثر ۳ ورزشکار می‌توانند عضو کمیسیون شوند. سایر فدراسیون‌های ورزشی المپیکی و غیرالمپیکی تنها حق داشتن یک عضو در کمیسیون را دارند.

بر اساس این ماده، رشته‌های کشتی، تکواندو، وزنه‌برداری، کاراته و تیراندازی که در یک یا هر سه دوره المپیک‌های ریو ۲۰۱۶ تا پاریس ۲۰۲۴ برای ورزش ایران مدال‌آور بوده‌اند، می‌توانستند در صورت انتخاب، بیش از یک نماینده (حداکثر تا سه ورزشکار) در کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک داشته و سایر رشته‌ها فقط یک نماینده داشته باشند. بر این اساس همانطور که در مورد کبدی این قانون رعایت شد، در مورد دوومیدانی هم باید رعایت می‌شد که ستاد انتخاباتی در این مورد اشتباه کرد. با توجه به اینکه آقای حسن تفتیان ۸۹ رأی و خانم فرزانه فصیحی ۶۴ رأی را به خود اختصاص داده‌اند، آقای تفتیان به عنوان عضو اصلی در کمیسیون می‌مانند و خانم فصیحی در فهرست اعضای علی‌البدل قرار می‌گیرند. طبق بند ۳ ماده ۴ آئین نامه نیز با توجه به اینکه از میان ۱۵ نفر ورزشکار منتخب عضو کمیسیون، حداقل باید ۴ نفر از میان بانوان باشند، ورزشکار جایگزین خانم فصیحی باید از بین خانم‌های فهرست علی البدل انتخاب شود.

در لیست علی البدل نیز خانم‌ها زهرا کریمی به عنوان نفر اول و هانیه رستمیان به عنوان نفر چهارم حضور دارند و با توجه به اینکه از کبدی یک نفر در ترکیب اصلی کمیسیون انتخاب شده، در نتیجه خانم کریمی هم امکان حضور ندارند و با این شرایط خانم هانیه رستمیان به عنوان عضو اصلی وارد کمیسیون می‌شود. با توجه به رأی خانم فصیحی، ایشان نفر اول عضو علی البدلخواهند بود که با این حساب ترکیب اعضای علی‌البدل به این ترتیب می‌شود: فرزانه فصیحی (دوومیدانی): ۶۴ رأی زهرا کریمی (کبدی):۶۰ رأی علی داوودی (وزنه برداری): ۴۷ رأی مهدی جلوه قاضیانی (والیبال): ۴۷ رأی مهران برخورداری (تکواندو): ۳۸ رأی لازم به ذکر است طبق آئین نامه کمیسیون ورزشکاران، لزوماً ۱۵ نفر اول نتیجه رأی گیری به عنوان اعضای کمیسیون انتخاب نمی‌شوند و باید ترکیبی از ورزشکاران رشته‌های مدال آور المپیک، المپین، بانوان و همچنین ورزش‌های زمستانی در ترکیب کمیسیون باشند.