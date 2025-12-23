پخش زنده
کارشناس سازمان هواشناسی گفت: با توجه به هشدار سطح نارنجی و تداوم سکون هوا تا فردا بعدازظهر، کیفیت هوای استان تهران در وضعیت ناسالم برای همه گروههای سنی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پریسا ایزدی افزود: از فردا بعدازظهر با عبور سامانه بارشی و ورود این سامانه به استان تهران، به تدریج از میزان آلودگی هوا کاسته میشود.
به گفته کارشناس هواشناسی، بارشها در نواحی شمالی و غربی استان از جمله لواسانات، شمیرانات، دماوند، فیروزکوه، میگون و پردیس به شکل برف پیشبینی میشود و در سایر مناطق استان نیز بارشها به صورت باران پراکنده خواهد بود.
ایزدی افزود: در روزهای پنجشنبه و جمعه آسمان استان نیمهابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد انتظار میرود.