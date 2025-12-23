پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر لزوم توجه به مسائل زیستمحیطی در حوزه کشاورزی گفت: جهاد کشاورزی گیلان هیچ فعالیت کشاورزی بدون پیوست محیط زیستی را تایید نمیکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، صالح محمدی، با اشاره به رویکردهای تحولگرای این سازمان در سال جاری گفت: اولویت اصلی جهاد کشاورزی، تثبیت امنیت غذایی و افزایش بهرهوری در اراضی و واحدهای تولیدی استان است و تمامی برنامهها با محوریت پایداری و توسعه متوازن در حال اجراست.
وی با تأکید بر لزوم توجه به مسائل زیستمحیطی در حوزه کشاورزی افزود: جهاد کشاورزی گیلان هیچ فعالیت کشاورزی بدون پیوست محیط زیستی را تایید نمیکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با قدردانی از همراهی کشاورزان و بهرهبرداران استان، خاطرنشان کرد: تحقق اهداف جهاد کشاورزی نیازمند تعامل بین دستگاهی، مشارکت بخش خصوصی و بهرهگیری از فناوریهای نوین است و این سازمان تلاش میکند با تکیه بر دانش فنی و برنامهریزی دقیق، مسیر توسعه پایدار کشاورزی گیلان را هموار کند.
صالح محمدی با بیان اینکه گیلان یکی از قطبهای مهم تولیدات استراتژیک در کشور محسوب میشود، افزود: در حوزه برنج، چای، مرکبات، سبزیجات و محصولات دامی، طرحهای ویژهای برای افزایش کیفیت، کاهش هزینههای تولید و توسعه مکانیزاسیون در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی، هدف آن است که حلقههای کشت، تولید، فرآوری و بازار در قالب یک زنجیره منسجم عمل کنند تا ارزش افزوده بیشتری نصیب تولیدکنندگان شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، صنایع تبدیلی و تکمیلی را حلقه مفقوده بخش کشاورزی دانست و افزود: یکی از مهمترین برنامههای سازمان، حمایت از سرمایهگذاران و ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه صنایع فرآوری است تا از خامفروشی محصولات جلوگیری شود.
صالح محمدی گفت: ایجاد ظرفیتهای جدید در این حوزه موجب افزایش اشتغال، کاهش ضایعات و تسهیل حضور محصولات گیلان در بازارهای ملی و بینالمللی خواهد شد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی گیلان با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی کشت در استان وی افزود: تغییرات اقلیمی، محدودیت منابع آب و نیاز به افزایش بهرهوری، ایجاب میکند که الگوی کشت بر اساس مطالعات علمی، نیاز بازار و ظرفیتهای واقعی خاک و آب مناطق مختلف گیلان بازطراحی شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه این سازمان با همکاری مراکز پژوهشی، طرحهای جامعی را برای مدیریت منابع آب، مقابله با آفات و توسعه کشتهای کممصرف دنبال میکند، گفت: در چارچوب قوانین بالادستی، برنامههای حمایتی شامل پرداخت تسهیلات ارزانقیمت، بیمه محصولات، آموزش بهرهبرداران و توسعه مراکز خدماترسانی در حال اجراست تا کشاورزان بتوانند با اطمینان بیشتری تولید پایدار داشته باشند.
صالح محمدی با اشاره به اینکه بازار یکی از مهمترین چالشهای بخش کشاورزی است، افزود: ایجاد شبکههای توزیع منظم، تقویت فروش اینترنتی، توسعه نمایشگاهها و تسهیل حضور فعالان بخش کشاورزی در بازارهای داخلی و صادراتی از برنامههایی است که با جدیت پیگیری میشود.
وی گفت:گیلان ظرفیت تبدیلشدن به قطب صادراتی محصولات کشاورزی شمال کشور را دارد.