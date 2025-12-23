رضایی گفت: به‌زودی خبر بسیار مهمی در سطح ملی و حتی فراتر از استان البرز اعلام خواهد شد که می‌تواند تحول بزرگی در ورزش استان ایجاد کند و زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم آورد؛ موضوعی که عواید آن مستقیماً به توسعه ورزش البرز اختصاص خواهد یافت.

وی با تشکر از حمایت رسانه‌ها، مسئولان و جامعه ورزش استان خاطرنشان کرد: نگاه ویژه و حمایتی استان البرز به ورزش همواره محسوس بوده و امیدواریم با تداوم این همراهی‌ها، شاهد افتخارآفرینی‌های بیشتری در رشته‌های مختلف ورزشی، باشیم.