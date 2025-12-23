صدور سند تکبرگ برای مجموعه ورزشی بزرگ در کرج
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز ، از صدور سند تکبرگ یک مجموعه ورزشی بزرگ به مساحت ۱۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع در کرج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، رضایی گفت: در ماههای اخیر اتفاقات بسیار خوبی در حوزه اسناد و املاک ورزش استان رقم خورده است که از آن جمله میتوان به صدور سند تکبرگ یک مجموعه بزرگ به مساحت ۱۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع در یکی از بهترین نقاط شهر کرج به نام دولت و ادارهکل ورزش و جوانان استان البرز که ارزشی بالغ بر یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دارد.
وی این اقدام را دستاوردی بزرگ برای مجموعه ورزش استان دانست و افزود: این زمین سالها با مشکلات حقوقی و اختلافات متعدد مواجه بود که با تلاش و پیگیری بی وقفه در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، توانستیم این چالشهارا برطرف و سند آن را اخد کنیم.
رضایی گفت: بهزودی خبر بسیار مهمی در سطح ملی و حتی فراتر از استان البرز اعلام خواهد شد که میتواند تحول بزرگی در ورزش استان ایجاد کند و زمینه جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی را فراهم آورد؛ موضوعی که عواید آن مستقیماً به توسعه ورزش البرز اختصاص خواهد یافت.
وی با تشکر از حمایت رسانهها، مسئولان و جامعه ورزش استان خاطرنشان کرد: نگاه ویژه و حمایتی استان البرز به ورزش همواره محسوس بوده و امیدواریم با تداوم این همراهیها، شاهد افتخارآفرینیهای بیشتری در رشتههای مختلف ورزشی، باشیم.