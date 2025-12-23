به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست توسعه بازرگانی و نظارت بر توزیع اقلام کالا‌های اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: ۶۲ مرکز خرید در شهرستان بویراحمد برای توزیع برنج دولتی انتخاب شده است.

تابش مقدم افزود: توزیع برنج توسط عاملان و با نظارت جهادکشاورزی توزیع می شود.

وی ادامه داد: محل توزیع برنج دولتی مشخص و در ذیل همین خبر اعلام شده است.

سرپرست توسعه بازرگانی و نظارت بر توزیع اقلام کالا‌های اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان از توزیع ۳۰۰ تن برنج وارداتی با قیمت مصوب در استان خبر داد.

محمد تابش مقدم گفت: توزیع این مقدار برنج وارداتی از ۲۹ آذر ماه آغاز شده و تاکنون ۱۰۳ تن برنج هندی به قیمت مصوب هر کیسه یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان در بازار استان توزیع شده است.