ساخت ۵۲۶ کلاس درس در اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: در قالب طرح نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی، ۵۲۶ کلاس درس برای استان طراحی شده که تا کنون ۲۲۶ کلاس آن تکمیل و تحویل آموزش و پرورش شده است.
، ابراهیم احمدی با اشاره به روند اجرای طرحهای آموزشی در استان، اظهار کرد: در زمان حاضر طرحهای در دست اجرا از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار هستند و همزمان با بهمنن و دهه فجر، ۴۱ فضای آموزشی معادل ۳۰۰ کلاس درس به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: مجموع اعتبار این طرحها یک هزار میلیارد تومان است که برای توسعه زیرساختهای آموزشی، کاهش کمبود فضای کلاس درس و تحقق عدالت آموزشی در استان هزینه شده است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی در استان بوشهر، گفت: در قالب این طرح، ۵۲۶ کلاس درس برای استان طراحی شده که تاکنون ۲۲۶ کلاس آن تکمیل و تحویل آموزش و پرورش شده و ۳۰۰ کلاس باقیمانده نیز همزمان با دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.
وی با بیان اینکه این استان در اجرای نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی پیشرو است، اظهار کرد: بوشهر بهعنوان یکی از استانهای پیشتاز کشور در این نهضت شناخته میشود و با تحقق این طرحها، سرانه فضای آموزشی استان به حدود ۶.۹ متر مربع به ازای هر دانشآموز خواهد رسید.
احمدی با اشاره به آخرین وضعیت طرحهای آموزشی استان، گفت: در حال حاضر طرحهای مدرسهسازی در بوشهر از نظر فنی و اجرایی به پیشرفت فیزیکی حدود ۹۳ درصد رسیدهاند و بخش عمده طرحها در آستانه بهرهبرداری قرار دارند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر یادآور شد: توسعه هدفمند فضاهای آموزشی و تکمیل طرحها در مناطق مختلف استان، بهویژه مناطق کمتر برخوردار از مهمترین برنامههای نوسازی مدارس بوشهر است و افتتاح این طرحها نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای دانشآموزان استان خواهد داشت.