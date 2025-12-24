ساخت ۵۲۶ کلاس درس در اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: در قالب طرح نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی، ۵۲۶ کلاس درس برای استان طراحی شده که تا کنون ۲۲۶ کلاس آن تکمیل و تحویل آموزش و پرورش شده است.