آغاز مرحله استانی جشنواره بینالمللی قصهگویی در آذربایجان شرقی
مرحله استانی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی با حضور مسئولان فرهنگی، قصهگویان و علاقمندان این حوزه و با هدف ترویج فرهنگ قصهگویی و شناسایی استعدادهای برتر در آذربایجان شرقی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،آیین افتتاحیه مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره قصه گویی با حضور مسئولان فرهنگی و علاقمندان حوزه قصهگویی در محل سالن شمس تبریزی برگزار شد.
زینب علمدار مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی در این مراسم از استقبال گسترده از این رویداد فرهنگی خبر داد و گفت:در مجموع۱۸۰۰ قصهگو در سامانه جشنواره ثبتنام کردند و ۱۱۲۲ اثر در سامانه ثبت شد که پس از طی دو مرحله پایش و ارزیابی تخصصی ۷۳ قصه به مرحله استانی راه یافتند.
وی با قدردانی از تلاشها و همراهی کارشناسان فرهنگی و داوران جشنواره نقش آنان را در ارتقای کیفیت آثار و غنای محتوایی جشنواره بسیار موثر دانست.
علمدار قصهگویی را ابزاری مهم و تاثیرگذار در تربیت و ارتباط میان نسلی عنوان کرد و افزود:قصهگویی نقش بنیادینی در انتقال مفاهیم اخلاقی، فرهنگی و تربیتی به نسل جدید ایفا میکند و میتواند زمینهساز پرورش نسلی آگاه و ارزشمدار باشد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی با اشاره به حضور همزمان چهار نسل در کنار یکدیگر اظهار کرد:کانون تنها نهادی است که میتواند این نسلها را گرد هم آورد و زمینهای برای همنشینی، گفتگو و روایت قصهها فراهم کند.
وی با تاکید بر نقش کانون در پیوند میان نسلها افزود: چنین فضاهایی فرصت ارزشمندی برای انتقال تجربهها، خاطرات و روایتهای فرهنگی از نسلی به نسل دیگر ایجاد میکند و موجب تداوم هویت فرهنگی میشود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی برای قصهگویان راهیافته به مرحله استانی آرزوی موفقیت و درخشش در این رقابت فرهنگی کرد.
گفتنی است بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در مرحله استانی فرصتی مناسب برای شناسایی و معرفی استعدادهای برتر این حوزه و گامی موثر در جهت ترویج فرهنگ قصهگویی در میان کودکان و نوجوانان به شمار میرود.
اولین چراغ قصه با عنوان به دنبال سکسکه با قصه پردازی سما شیدایی عضو نوجوان مرکز فرهنگی هنری مجتمع روشن شد و ۱۳ قصه گو کار خود را تا ظهر روز سه شنبه روایت کردند.
مرحله استانی جشنواره بینالمللی قصهگویی از ۲ دیماه آغاز و تا ۴ دیماه در محل تالار شمس تبریزی شهرداری ادامه خواهد داشت.