جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر ضرورت استمرار مصوبات و طرح‌های ترافیکی پلیس راهور، گفت: اجرای دقیق برنامه‌ها در حوزه ترافیک، از جمله برخورد با رانندگان وسایل نقلیه متخلف و ساماندهی عبور و مرور شهری، باید به‌گونه‌ای باشد که رضایتمندی مردم و نشاط مأموران را در پی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون عملیات ویژه پلیس راهور فراجا به ریاست سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور برگزار شد.

سردار رضایی در جمع بندی این کمیسیون با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک ماه مبارک رجب، اظهار داشت: پلیس به‌عنوان مسئول امنیت اجتماعی باید همه توان خود را برای هدیه امنیت، آرامش و نظم به مردم به کار گیرد.

این مقام ارشد انتظامی کشور تصریح کرد: سازمان انتظامی باید با شناسایی نقاط ضعف و ارتقای نقاط قوت و اجرای طرح‌های مؤثر، مسیر پیشرفت را با صلابت ادامه دهد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به طرح‌های اجرایی پلیس راهور، گفت: اجرای مستمر طرح‌های ترافیکی از جمله برخورد با رانندگان وسایل نقلیه متخلف، کنترل سرعت و تخلفات حادثه‌ساز، ساماندهی ترافیک معابر شهری و نظارت هوشمند بر عبور و مرور باید با جدیت دنبال شود و این اقدامات باید رضایت مردم و انگیزه مأموران را در پی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه روح حاکم بر کارکنان فرماندهی انتظامی کشور انقلابی، اخلاقی و عملی است، خاطر نشان کرد: طرح‌ها و مصوباتی که در جلسات قبلی ابلاغ شده‌اند، باید به‌طور کامل و مستمر اجرا شوند تا از بروز مشکلات در حوزه راهور، به‌ویژه در تهران بزرگ، پیشگیری شود.

سردار رضایی یادآور شد: خدمت‌رسانی مطلوب زمانی تحقق می‌یابد که قانون به‌موقع و دقیق اجرا شود و پیش‌بینی‌ها برای رفع موانع احتمالی صورت گیرد تا مأموران بتوانند با آرامش و انگیزه، وظایف خود را انجام دهند.

سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا نیز در این نشست، گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرای مصوبات جلسات قبلی از جمله طرح‌های ارتقای انضباط ترافیکی، برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، و برنامه‌های آموزش و فرهنگ‌سازی رانندگان ارائه کرد.