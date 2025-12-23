به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت بر اجرای حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به ریاست محمدباقر ذوالقدر، عصر روز سه‌شنبه دوم دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضاء رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، معاون وزارت جهاد کشاورزی و نماینده روسای قوای مقننه و قضائیه تشکیل جلسه داد. در این جلسه پس از ارائه نظرات دو کمیسیون «اقتصادی، بازرگانی و اداری» و «زیربنایی و تولیدی» مجمع در خصوص مغایرت ۵ ماده از «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» و استماع نظرات مجلس و دولت، اعضای هیئت عالی به تبادل نظر پرداختند و در نهایت به بقای مغایرت ماده یک این طرح و رفع مغایرت مواد ۲ و ۳ و ۶ و ۷ آن رای دادند.

طرح یادشده به «تشکیل شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی» و «معاونت امور تجاری و اقتصادی» و «کارگروه مردمی نظارت و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی» در وزارت جهاد کشاورزی می‌پردازد و پیش از این در سال ۱۴۰۰ در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفته بود. لازم به ذکر است، نظر هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان قانون اساسی منعکس می‌شود تا مجلس شورای اسلامی، مغایت را برطرف و مصوبه خود را با سیاست‌های کلی نظام تطبیق دهد.