علی کلاه کج، پدر شهید والا مقام کورش کلاه کج دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی کلاه کج، پدر شهید والامقام کورش کلاه کج روز سه‌شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۴ در شهرستان رامهرمز دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

محمد حمید، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان رامهرمز این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحوم تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

شهید کورش کلاه کج در دوم شهریور سال ۱۳۵۱ دیده به جهان گشود و در سال‌های جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق به عنوان بسیجی عازم جبهه شد و در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۶۵ و در منطقه جزیره سهیل و در عملیات کربلای ۴ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.