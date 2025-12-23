پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان قزوین در دیدار نماینده ولیفقیه در بنگلادش و هندوستان گفت: شورای عالی راهبردی بستری برای همفکری، هم دلی و هم افزایی شخصیتهای قزوین فارغ از هرگونه نگاههای سیاسی و جناحی در جهت توسعه استان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام و المسلمین حسین مظفری اظهار کرد: استان قزوین در چند سال گذشته دچار سیاستزدگی شده بود که متأسفانه این موضوع، در بین نیروهای ارزشی و انقلابی استان فاصله ایجاد کرده بود.
وی ادامه داد: بحمدلله شورای عالی راهبردی استان قزوین با هدف ارائه تحلیلهای راهبردی و پیشنهادهای کارشناسی برای سیاستگذاری کلان استان، شناسایی چالشهای اساسی و ارائه راهکارهای نوآورانه، تقویت همگرایی بین نهادهای علمی، اجرایی و بخش خصوصی و همچنین طراحی سازوکارهای پایدار برای توسعه متوازن و همهجانبه استان قزوین تشکیل شد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری افزود: شورای عالی راهبردی استان قزوین بستری برای همفکری، هم دلی و هم افزایی شخصیتهای قزوین فارغ از هرگونه نگاههای مرسوم سیاسی و جناحی در جهت رشد و توسعه استان خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین عنوان کرد: خوشبختانه امروز رایحه خوش وحدت و همدلی فضای استان قزوین را فرا گرفته است و همه مسئولین استان فارغ از هرگونه موضوعات حاشیهای مصمم به ارائه خدمت حداکثری به مردم هستند.
وی با اشاره به سفر اخیر استانی رئیس جمهور به قزوین، افزود: در جریان سفر اخیر رئیس جمهور به استان قزوین، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در بخشهای دولتی و خصوصی به پروژههای استان تخصیص پیدا کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری تأکید کرد: یکی از بزرگترین مشکلات استان قزوین، مسئله آب است که خوشبختانه در جریان سفر رئیسجمهور به استان، با مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه، موضوع انتقال آب از سد طالقان در حال پیگیری است که تکمیل این پروژه، تأثیر بهسزایی در رفع محرومیتهای آبی استان خواهد داشت.