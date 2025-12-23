پخش زنده
پنج هکتار از جنگلهای شهرستان سردشت بذرکاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سردشت در مراسم بذرکاری اراضی حاشیه سد سردشت با اعلام این خبرگفت:
در راستای اجرای طرح مشارکتهای مردمی کاشت یک میلیارد درخت، یکهزار بذر بادام و گونههای بلوط در عرصههای جنگلی این شهرستان کاشته و عملیات غنیسازی انجام شده است.
بختیار خضریان افزود: درسالجاری با مشارکت دوستداران و همیاران طبیعت، تعداد دو هزار و ۵۰۰ بذر و نهال در سطح هفت هکتار از اراضی جنگلی این شهرستان کاشته شده است.
خضریان، با اشاره به اجرای طرح مشارکتهای مردمی کاشت یک میلیارد درخت اضافه کرد: این طرح طی چهار سال و با شعار هر ایرانی، سه درخت اجرا میشود و در این مدت یک میلیون و ۵۰۰ هزار اصله درخت در شهرستانهای سردشت و میرآباد کاشته خواهد شد.