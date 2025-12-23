به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عباس حقیقی نیا با اشاره به طرح ویژه پلیس تالش برای ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح شهر، گفت: در تداوم طرح‌های امنیت اجتماعی، طــرح توقیف خودرو و موتورسیکلت‌های متخلف توسط ماموران اجرا شد.

وی با اشاره به نقش پلیس در برقراری نظم و امنیت عمومی و تامین آرامش و آسایش مردم، افزود: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی ۶ دستگاه موتورسیکلت و ۱۷ دستگاه خودرو به علت تخلفات حادثه ساز، دوردور‌های مخاطره آمیز شبانه، آلودگی صوتی و تغییر وضعیت توقیف و رانندگان متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی گفت: شهروندان با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، یاریگر پلیس در اجرای نظم و انضباط ترافیکی باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از طریق پل ارتباطی تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.