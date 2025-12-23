پخش زنده
در مراسم روز دانشجویان بینالملل، از دانشجویان خارجی موفق دانشگاه کردستان در عرصههای دانش، مهارت و پژوهش قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، دانشگاه کردستان یکی از ۲۰۰ دانشگاه کشور است که مجوز جذب دانشجوی بینالملل دارد و هماکنون دانشجویانی از ۷ کشور دنیا در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.
به گفته رئیس دانشگاه کردستان از ۱۲ هزار دانشجوی مشغول به تحصیل در این واحد آموزشی ۵۵۵ دانشجوی آن بینالملل هستند.
عادل سیوسهمرده افزود: ۵۱۲ نفر از این دانشجویان خارجی از اقلیم کردستان عراق هستند.
مدیرکل امور دانشجویان بینالملل سازمان دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم عنوان کرد: جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی بینالملل در قالب برنامه هفتم پیشرفت و تا سال ۱۴۰۷ هدفگذاری شده و مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
از این ۳۲۰ هزار دانشجو ۶۵ درصد یعنی حدود بیش از ۲۰۰ هزار نفر باید در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و بقیه هم در دانشگاههای وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی پرورش یابند.